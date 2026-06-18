Trik sa rastom testa koji pekari kriju: kašika ovoga i testo raste kao ludo, a meko je kao oblak već iz prve

Trik sa rastom testa krije se u jednoj kašiki, a ne u skupljem brašnu. Probajte ga sledeći put i testo nikad više nece pasti.

Najbolji trik sa rastom testa nije skuplje brašno ni više kvasca, već jedna supena kašika jabukovog sirćeta. Zvuči neozbiljno za peciva i hleb, ali kiselina pomaže da testo naraste više i ostane mekano kao oblak. Većina ljudi greši pre nego što uopšte počne da mesi, i baš zato testo pada.

Zašto vam testo pada, iako ste sve uradili „po receptu“

Najčešća greška se desi na samom startu. Vadite puter i jaja direktno iz frižidera, a hladni sastojci koče reakciju kvasca i praška za pecivo. Izvadite ih bar pola sata ranije i držite na sobnoj temperaturi.

Druga zamka je previše kvasca. Logika kaže „više kvasca, više rasta“, ali to ne radi tako. Testo naraste prebrzo, naduje se i pukne, a onda splasne pred vašim očima. Trik sa rastom testa je manje kvasca za stabilniji i ravnomerniji rast.

Koji je tajni sastojak za testo koje raste kao ludo

Jabukovo sirće. Jedna supena kašika u smesu, ništa više. Kiselina reaguje sa sodom i praškom za pecivo, oslobađa mehuriće i testo dobija onu vazdušastu strukturu. Bonus je ukus, sirće daje testu zaobljen, blago slatkast „šmek“ koji se ne oseti kao kiselina.

Ovo nije nova izmišljotina. Stare domaćice godinama dodaju kašiku sirćeta u smesu za kifle i kolače, samo se to retko zapisivalo u recepte. Sirće ne menja ukus, ono ga zaokružuje.

Koliko sirćeta ide u testo?

Jedna supena kašika jabukovog sirćeta na prosečnu količinu testa, otprilike za pola kilograma brašna. Više od toga ne treba. Previše kiseline poremeti odnos i testo postane gusto.

Vrela rerna je pola posla za mekano testo

Testo nikad ne stavljajte u hladnu rernu. Sva testa sa kvascem i praškom za pecivo traže vrelu rernu, jer ih nagli udar toplote „diže“ odmah. Zato dobijate visok, pufan rezultat umesto zbijene gomile.

Kad spojite vlažne i suve sastojke, počinje hemijska reakcija i testo odmah kreće da raste. Tu mnogi izgube vreme. Rernu uključite ranije, sačekajte da dostigne temperaturu, pa joj dajte još deset do petnaest minuta da se zaista ugreje. Tek onda ubacite testo.

Mali koraci koji prave razliku

Da testo svaki put ispadne kako treba, držite se ovog redosleda:

Puter i jaja izvadite iz frižidera bar 30 minuta pre mešenja

Ne preterujte sa kvascem ni praškom za pecivo

Dodajte jednu kašiku jabukovog sirćeta u smesu

Rernu zagrejte ranije i sačekajte 10 do 15 minuta posle dostizanja temperature

Testo ubacite u već vrelu rernu, nikad u mlaku

Pet sitnica, a razlika je ogromna. Više vam se neće desiti da gledate splasnuto testo i pitate se gde ste pogrešili. Najjeftiniji sastojak u kuhinji rešava problem koji muči i iskusne.

A vi, da li ste ikada ubacili kašiku sirćeta u testo, ili ste do sad mislili da je to greška? Napišite u komentarima koji recept ćete prvi isprobati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com