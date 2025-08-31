Trik za hrskavi pomfrit kao u Mekdonaldsu: Dodajte mu ovo i dobićete neverovatno dobar ukus

Domaći pomfrit često ispadne previše mekan ili previše tvrd, bez one zlatne hrskavosti iz restorana brze hrane. Uz jedan neočekivani sastojak iz frižidera, možete ga podići na sasvim novi nivo po pitanju teksture i ukusa.

Tajna sastojka

Reč je o običnoj Coca-Coli. Ovaj gazirani napitak deluje kao neprimetan pomoćnik – ne menja osnovni ukus krompirića, ali priprema njegovu površinu za savršenu koricu.

Mehurći ugljen-dioksida iz Coca-Cole blago razdvajaju i omekšavaju površinski sloj krompira, dok šećeri i blaga kiselina stvaraju uslove za ravnomerno zlatno prženje. Na kraju, spolja nastaje hrskava, a iznutra ostaje mekana i vazdušasta struktura.

Brzi postupak pripreme

Oljušten i isečen krompir ubacite u posudu i prelijte ga hladnom Coca-Colom.

Ostavite da odstoji 1–2 minuta, zatim dobro ocedite i osušite krpom ili papirnim ubrusom.

Pržite u zagrejanom ulju kao i obično, vodeći računa da ulje bude vruće pre nego što pomfrit uronite.

Bez promena ukusa

Iako zvuči neočekivano, Coca-Cola ne ostavlja slatki trag ili jak miris na krompirićima. Dobijate samo dodatnu hrskavost, dok osnovni ukus pomfrita ostaje nepromenjen.

Isprobajte ovaj jednostavan trik i uživajte u domaćem pomfritu koji krcka pod zubima baš kao onaj iz McDonald’s kuhinje!

