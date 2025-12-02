Trik za kuvanje jaja koji niste znali: Evo zašto sve više ljudi dodaje limun u vodu

Dodajte krišku limuna ili limunov sok kada kuvate jaja i gledajte jaja kako se lako ljušte — uz minimalan napor i bez nerviranja

Ako vam se često dešava da jaja nakon kuvanja budu prava noćna mora za ljuštenje, tajna može biti — limun. Kada stavite krišku limuna (ili malo limunovog soka) u vodu u kojoj kuvate jaja, kisela sredina omekšava ljusku i olakšava da se ljuska skine bez da se belance cepa.

Šta se tačno dešava u šerpi

Citratna kiselina iz limuna deluje blago na kalcijum koji čini ljusku jajeta. To slabi vezu između ljuske i unutrašnje membrane, pa kada jaje bude skuvano, ljuska se odvaja mnogo lakše.

Pored toga, limun pomaže da ljuska manje pukne tokom kuvanja, pa belance ne curi u vodu ukoliko dođe do mikropukotine.

Kako da to uradite — korak po korak

U šerpu stavite jaja i sipajte dovoljno vode da ih prekrije.

Iscedite sok od pola limuna (ili više, po broju jaja) u vodu i ubacite i kori — može da bude i kriška limuna.

Stavite na šporet i kuvajte kao i obično (za tvrdo kuvana jaja oko 9–12 minuta, u zavisnosti od željene čvrstoće).

Po završetku kuvanja, prebacite jaja u hladnu vodu (ledenu ili hladnu) da se prekinu od toplote i olakša ljuštenje.

Šta dobijate ovim trikom

Jaja koja se lako ljuske skidaju : više nema onog kljuckanja oko ljuske, krhotina koja se lomi — ljuska se skida u celini, a belance ostaje čisto.

: više nema onog kljuckanja oko ljuske, krhotina koja se lomi — ljuska se skida u celini, a belance ostaje čisto. Manje pucanja ljuske tokom kuvanja: limun pomaže da ljuska ostane čvršća i belance ne curi ako ima pukotine.

Svež miris kuhinje i prijatnija aroma : limun ublažava karakterističan “suvi miris” koji kuvanjem dobija jaja.

Par dodatnih saveta

Najbolje je koristiti svež limun — tada kiselina stoji u punoj snazi.

Ako nemate limun — blago sirće može da posluži kao alternativa, jer kiseli rastvori deluju slično.

Ne preterujte sa količinom limuna — dovoljna je pola limuna do jednog, zavisno od količine jaja.

Jednostavan, ali efikasan kulinarski trik

Sledeći put kada kuvate jaja, dodajte limun za kuvanje jaja — taj mali dodatak može da promeni čitav proces. Jaja postaju lakša za guljenje, kuhinja mirnija, a čišćenje lonca brže. Isprobajte i postarajte se da nikad više ne trošite vreme na ljuske koje pršte na sve strane.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com