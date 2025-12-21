Trik za najhrskaviju prasetinu: Stavite ovo na kožicu 15 minuta pre kraja – biće kao iz pečenjare

Trik za najhrskaviju prasetinu koji menja sve. Stavite ovo na kožicu 15 minuta pre kraja i uživajte u pečenju koje puca pod zubima.

Zaboravite priče o komplikovanim marinadama i skupim pećnicama. Svi znamo onaj osećaj kad izneseš pečenje na sto, a ono gumeno, ni nož ne pomaže, a kamoli zubi. E, pa, više nema te muke jer postoji jedan narodski trik za najhrskaviju prasetinu koji rešava stvar za bukvalno 15 minuta.

Zaboravi na stalno zalivanje mašću ili „bajanje“ nad rernom. Sve što ti treba je ono što već imaš u kuhinji, a rezultat je takav da će komšije da te pitaju u kojoj si pečenjari kupio meso. Ide ko podmazano, a puca pod zubima tako da se čuje do kapije!

Šta staviti na kožicu 15 minuta pre kraja?

Tajna koju kriju stari majstori je prosta: pivo i malo sode bikarbone. Ne treba ti litar, dovoljno je pola čaše. Kad je meso skoro gotovo, pomešaj par kašika piva sa prstohvatom sode i premaži preko kožice.

Ova kombinacija pravi čudo. Soda izvlači vlagu, a šećer iz piva karamelizuje površinu baš onoliko koliko treba. Čim to uradiš, pojačaj vatru na najjače onih poslednjih 15 minuta. Videćeš kako kožica počinje da „cveta“ i dobija one sitne mehuriće koji su znak da će biti hrskava kao čips.

Kako da pečenje bude savršeno svaki put

Da bi ovaj trik za najhrskaviju prasetinu upalio, meso mora biti dobro usoljeno dan ranije. So mora da uđe duboko, a kožica mora da bude suva pre nego što prase uopšte vidi rernu. Ne štedi na soli, jer bez nje nema ni dobrog pečenja.

Pre nego što ubaciš meso, izbuši kožicu vrhom noža na par mesta, ali pazi da ne zakačiš meso. Tako će mast moći da izlazi napolje i stalno „prži“ kožicu dok se peče. To je ona stara škola koja se ne menja.

Poslednji korak do majstorskog pečenja

Kad premažeš meso pivom i sodom, nemoj više da ga pokrivaš folijom. Pusti ga da se „zapeče“ na jakoj vatri. Čim vidiš da je boja postala tamno zlatna, a kožica tvrda na dodir, vadi ga napolje.

Nemoj odmah da sečeš, ma koliko zamirisalo celo dvorište. Pusti meso da se odmori bar pola sata. Tako će sokovi ostati unutra, a vaša hrskava kožica se neće potpariti i omekšati. Probaj i videćeš – nema greške, provereno radi svaki put!

