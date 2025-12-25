Trik za najukusniju prženu ribu: Umesto u brašno, uvaljajte je u ovo i biće duplo hrskavija i manje masna

Otkrijte trik kuvara za najukusniju prženu ribu – koristite kukuruzni skrob i dobićete savršenu, hrskavu koru bez upijanja ulja!

Ako hoćete da dobijete najukusniju prženu ribu, probajte ovaj trik! Umesto brašna, koristite kukuruzni skrob – videćete kako je hrskava i manje masna!

Za pripremu savršeno pržene ribe koja je hrskava spolja, a sočna iznutra, važno je koristiti pravu tehniku kako bi se izbeglo prekomerno upijanje ulja i masnoća. Evo trika kako da vam prženje ribe postane jednostavno i ukusno.

Zašto izbegavati brašno?

Paniranje ribljeg filea brašnom često rezultira time da riba upije mnogo ulja tokom prženja, što može učiniti jelo teškim i masnim. To je razlog zašto se profesionalni kuvari sve češće odlučuju za alternativne sastojke kako bi postigli bolju teksturu i lakši obrok. Sjajan trik za prženje ribe.

Rešenje: Kukuruzni skrob

Kukuruzni skrob je odlična zamena za brašno jer stvara tanak, ali izuzetno hrskav sloj na površini ribe. Njegove prednosti uključuju:

Smanjenu apsorpciju ulja tokom prženja.

Hrskaviju koru koja se ne raspada.

Lakšu teksturu koja ne preplavljuje prirodan ukus ribe.

Kako pripremiti ribu sa kukuruznim skrobom?

Priprema fileta: Ribu osušite papirnim ubrusom kako biste uklonili višak vlage, što će pomoći da se skrob bolje zalepi.

Oblaganje: Svaki komad ribe uvaljajte u kukuruzni skrob tako da bude ravnomerno prekriven.

Prženje: Zagrejte ulje na srednjoj temperaturi i pažljivo spustite ribu u posudu. Pržite dok ne postigne zlatno-smeđu boju i hrskavu teksturu.

Cedeći višak ulja: Gotovu ribu izvadite i položite na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće.

Dodatni saveti za bolji ukus:

Koristite neutralna ulja poput suncokretovog ili ulja od kikirikija koja podnose visoke temperature.

Dodajte začine u kukuruzni skrob, poput soli, bibera, paprike ili belog luka u prahu, za dodatnu aromu.

Ribu poslužite uz svežu salatu i kriške limuna za osvežavajući završni dodir.

Ova metoda ne samo da garantuje savršen rezultat već čini vaše jelo zdravijim i prijatnijim za konzumaciju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com