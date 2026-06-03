Stavite ovo u vodu dok kuvate sarmu ili pasulj: Trik iskusnih domaćica za savršen ukus bez nadimanja

Trik za sarmu i pasulj koji rešava nadimanje i daje dublji ukus. Jedan sastojak iz špajza menja sve. Probajte već danas.

Trik za sarmu i pasulj koji starije domaćice koriste decenijama svodi se na jedan list i jednu kašičicu nečega što već imate u špajzu. Bez sode bikarbone, bez skupih dodataka, bez sata kuvanja viška – vaše jelo će biti lagano, a stomak miran.

Zašto pasulj i sarma nadimaju?

Nije pasulj kriv što vas muči, već šećeri koje naša creva teško razlažu. Ako pasulj potopite preko noći, a tu vodu pre kuvanja obavezno prospete, već ste uradili pola posla. Drugu polovinu rešavate dok se jelo krčka.

Većina nas pravi istu grešku – ne obraća pažnju na penu koja se pojavi na površini čim voda provri. To je, zapravo, uzrok one težine u stomaku. Umesto da je pomešate sa jelom, tu penu treba pažljivo pokupiti kašikom i baciti. Videćete, kad se to skloni, ručak će biti mnogo „lakši“ za stomak.

Jedan list i prstohvat semena, ništa više

Tajna ukusnog pasulja krije se u kombinaciji koja zvuči veoma prosto: lovorov list i kim u zrnu. Bacite dva lista lovora i punu kašičicu kima čim voda u loncu prokuva. Lovor daje dubinu mirisa, kim razgrađuje teške šećere u zrnu i smiruje stomak. Stara apoteka iz babine kuhinje, bez recepta i bez doktora.

Za sarmu radi ista stvar, samo se kim stavlja u vodu u kojoj će se sarma dinstati, a ne u sam fil. Ako vam smeta da naiđete na zrno kima u zalogaju, sameljite ga u avanu pa dodajte. Miris ostaje, hrskanje nestaje.

Šta još ide u vodu, a većina vas preskače

Pored kima i lovora, korisno je dodati i komadić korena celera ili pola šargarepe u celom komadu. Ne za ukus filma, već za zaobljenu pozadinu jela koju ne možete dobiti samo od dimljenog mesa. Posolite tek na kraju, kada zrno popusti. So na početku stvrdne koru i pasulj ostane tvrd i posle dva sata kuvanja.

Najveća greška je sirće. Mnoge domaćice kapnu sirće na pola kuvanja misleći da će razgraditi zrno. Radi suprotno, zatvori zrno i produži kuvanje. Sirće ide na sto, uz gotov tanjir, ne u lonac.

Mali ritual pred serviranje

Pre nego što sklonite lonac sa ringle, ostavite jelo da odstoji bar dvadeset minuta poklopljeno. Sarma će tada lepo upiti sok od dinstanja, a pasulj će se ustaliti i prestati da bude vodnjikav. Ovaj korak većina preskače, a baš on pravi razliku između prosečnog jela i onog koje se pamti.

Ako pravite pasulj prebranac za sutra, znajte da je on uvek bolji drugog dana. Mirisi se slegnu, kim odradi svoje, a tegoba u stomaku potpuno izostane. To je, uostalom, i razlog zašto je babina šerpa uvek bila veća nego što je trebalo.

Da li soda bikarbona zaista pomaže protiv nadimanja od pasulja?

Pomaže da zrno omekša brže, ali uništava deo vitamina B i menja ukus. Kim u zrnu radi isti posao prirodnije i bez gubitka mirisa.

Kada se soli pasulj tokom kuvanja?

So ide na kraju, kada je zrno već mekano. So dodata na početku stvrdne koru i produžava kuvanje za pun sat ili više.

Koliko lovorovog lista ide u lonac sarme?

Dva do tri lista za lonac od četiri litre. Više od toga daje gorčinu i prekriva ukus dimljenog mesa.

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