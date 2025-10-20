Trik za savršeno gust gulaš: Jedan sastojak pravi ogromnu razliku

Jesen je idealno vreme za topla i zasitna jela, a gulaš je jedno od onih koja se najčešće nađu na stolu. Ipak, mnogi se susreću sa problemom preretkog umaka koji nastaje zbog vode koju povrće ispušta tokom kuvanja. Postoji jednostavno rešenje koje pravi ogromnu razliku u teksturi i ukusu.

Jedan sastojak za savršenu gustinu

Kuvarka i blogerka Hayley Ryczek otkriva da je ključ u dodatku kukuruznog skroba, poznatijeg kao gustin. Dovoljno je da se jedna kašika gustina pomeša sa hladnom vodom i doda u gulaš. Ova smesa upija višak tečnosti, a pritom ne menja ukus jela. Rezultat je bogat, kremast i savršeno gust umak koji obavija meso i povrće.

Alternativne metode zgušnjavanja

Osim gustina, gulaš se može zgusnuti i na druge načine:

Zaprška – brašno se kratko proprži na ulju i doda u jelo.

Brašno razmućeno u vodi – jednostavnija varijanta koja se dodaje direktno u lonac.

Povrće i krompir – naribani sirovi krompir, raskuvane kockice ili pasirano povrće daju prirodnu gustinu i dodatnu punoću ukusa.

Kuvanje bez poklopca – lagano isparavanje viška tečnosti prirodno zgušnjava jelo.

Za bogatiji ukus

Ako želite kremastiju varijantu, u gulaš se može dodati kisela pavlaka, pavlaka za kuvanje ili čak malo kajmaka. Na taj način dobija se ne samo gušća tekstura, već i puniji, zaokruženiji ukus.

Savršen gulaš ne zahteva komplikovane trikove – dovoljno je dodati malo gustina ili isprobati neku od tradicionalnih metoda zgušnjavanja. Na taj način dobijate jelo koje je istovremeno bogato, zasitno i neodoljivo ukusno.

