Trik za savršeno karamelizovan luk: Dodajte prstohvat ovog sastojka i biće gotov duplo brže

Dosadilo vam je dugo dinstanje? Uz prstohvat ovog sastojka, karamelizovan luk je gotov duplo brže. Jednostavan trik za savršen ukus.

Svako ko sprema karamelizovan luk zna da to traje čitavu večnost. Stajanje za šporetom i stalno mešanje često ubiju volju za kuvanjem. Ipak, postoji caka koju koriste iskusni kuvari da skrate muke.

Uz jedan dodatak iz kuhinjskog ormarića, vaš luk biće spreman gotovo duplo brže, dok će ukus ostati bogat i pun.

Tajna za brz i ukusan karamelizovan luk

Sve se svodi na običnu sodu bikarbonu. Kada je ubacite u tiganj, ona menja pH vrednost luka i tera ga da brže pusti sokove i omekša.

Dovoljno je da dodate samo jedan prstohvat dok dinstate. Luk će početi da tamni i dobija onu bogatu karamel boju mnogo pre nego što ste navikli.

Nema više čekanja, ovaj trik završava posao dok trepnete.

Šta dobijate ovim trikom?

Kada isprobate ovaj metod, videćete koliko je priprema jednostavnija:

Štedite bar 15 do 20 minuta vremena

Luk postaje svilenkast i mekan

Boja je tamnija i bogatija

Manje šanse da zagori zbog predugog dinstanja

Kako pripremiti savršen karamelizovan luk

Iseckajte luk na trakice i ubacite ga u tiganj sa malo ulja ili putera. Čim se zagreje, dodajte samo prstohvat sode bikarbone.

Pazite da ne preterate, prstohvat je sasvim dovoljan za celu porciju. Dinstajte kao i inače i gledajte kako se luk pretvara u fini prilog pred vašim očima.

Trikovi za čuvanje i serviranje

Ako ste napravili veću količinu, ne brinite, karamelizovan luk se odlično čuva. Možete ga držati u staklenoj tegli u frižideru do nedelju dana i dodavati jelima po potrebi.

Ako želite da ga podignete na viši nivo, pred sam kraj dinstanja dodajte kašičicu balzamiko sirćeta ili malo smeđeg šećera – to će pojačati dubinu ukusa i dati mu onaj neodoljivi „šmek“ iz najboljih restorana.

Takođe, ovakav luk je fantastičan dodatak za domaće burgere, tople sendviče ili čak kao preliv za brzu pastu kada nemate vremena za komplikovano kuvanje.

Zaboravite na dosadno stajanje pored ringle. Uz ovaj mali dodatak, vaš karamelizovan luk biće spreman za tili čas. Ovo je pravi spas za svaku brzu večeru.

Isprobajte i videćete da nema povratka na staro.

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