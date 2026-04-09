Stavite 3 kuglice folije u pleh sa mesom: Trik šefova kuhinja zbog kojeg se pečenje samo odvaja od kosti

Trik za sočno pečenje – zašto iskusni kuvari stavljaju foliju u pleh
Priprema savršenog komada mesa u rerni često deluje kao prava lutrija, čak i onim domaćicama koje godinama suvereno vladaju kuhinjom.
Mnogi se suočavaju sa istim problemom – spoljašnjost mesa brzo dobije boju i postane suva, dok unutrašnjost ostane žilava ili se donji deo zalepi za dno pleha.
Čak i uz stalno podlivanje vodom, dešava se da onaj najukusniji deo pečenja strada zbog direktnog kontakta sa vrelim metalom tepsije.
Srećom, postoji proveren trik za sočno pečenje koji koriste profesionalni šefovi kako bi obezbedili idealnu teksturu bez dodatnog napora.
Ova jednostavna metoda zahteva samo tri kuglice aluminijumske folije, a rezultat je meso koje se bukvalno topi pod viljuškom.
Genijalan trik za sočno pečenje sa tri kuglice folije
Umesto da folijom samo prekrijete pleh odozgo, profesionalni šefovi kuhinja koriste je da naprave prirodnu rešetku.
Sve što treba da uradite jeste da odmotate tri parčeta folije i od njih napravite čvrste kuglice veličine loptice za golf.
Postavite ove tri kuglice na dno pleha tako da formiraju trougao, a zatim meso položite direktno na njih.
Na ovaj način, meso je podignuto od dna, što omogućava vrelom vazduhu da cirkuliše ispod samog komada pečenja.
Rezultat je ravnomerno pečeno meso koje se bukvalno odvaja od kosti, bez opasnosti da zagori sa donje strane.
Zašto ovaj trik za sočno pečenje zapravo radi?
Kada meso leži direktno na dnu pleha, ono se zapravo „kuva“ u sopstvenim sokovima i masti koja se cedi.
To često dovodi do toga da donji deo postane gnjecav, dok gornji gori pod naletom toplote iz grejača.
Podizanjem mesa na kuglice od folije, kreirate efekat profesionalne rerne sa ventilacijom, čak i ako je vaša rerna stariji model.
Masnoća će nesmetano kapati na dno pleha, ali se meso neće „daviti“ u njoj, već će postati neverovatno mekano i sočno.
Ovaj trik je posebno efikasan za svinjski but, celo pile ili jagnjeći pauk koji zahtevaju dužu termičku obradu.
Kako da meso bude mekano kao puter
Pored kuglica folije, važno je obratiti pažnju na još jedan detalj koji često zaboravljamo u žurbi.
Pre nego što meso stavite u rernu, pustite ga da odstoji na sobnoj temperaturi bar 30 do 60 minuta.
Hladno meso iz frižidera doživljava šok u rerni, što dovodi do stezanja mišićnih vlakana i gubitka dragocenih sokova.
Kada ga postavite na vaše nove improvizovane postolje od folije, videćete kako se vlakna opuštaju tokom pečenja.
Sokovi će ostati unutar mesa, čineći svaki zalogaj topljivim pod nepcima.
SAVET ZLATA VREDAN:
Pre nego što meso stavite na kuglice od folije, u dno pleha sipajte 200 ml toplog bujona ili belog vina. Tečnost neće dodirivati meso zbog visine kuglica, ali će isparavanje održavati vlažnost u rerni, garantujući da će vaše pečenje biti najmekše do sada.
Čišćenje pleha bez muke i ribanja
Još jedna prednost ovog trika je što vam značajno olakšava posao nakon ručka, kada svi odu na zasluženu dremku.
Pošto meso nije dodirivalo dno, nećete imati one crne, zagorele tragove koje je nemoguće skinuti bez žice.
Sve što ostane na dnu je čista masnoća i sokovi koje možete iskoristiti za fenomenalan preliv ili sos.
Kuglice folije jednostavno bacite, a pleh operite uobičajenim deterdžentom bez ikakvog napora.
Vaše ruke i vreme su previše dragoceni da biste ih trošili na struganje tepsija.
Da li je bezbedno peći meso na aluminijumskoj foliji?
Da, aluminijumska folija je dizajnirana da izdrži visoke temperature u rerni i neće promeniti ukus vašeg jela niti uticati na njegovu bezbednost.
Mogu li koristiti ovaj trik za pečenje ribe?
Za ribu je bolje koristiti podlogu od povrća poput limuna ili crnog luka, jer je njeno meso nežnije, ali za piletinu i teže komade mesa, folija je neprikosnovena.
