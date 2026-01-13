Trik zlata vredan uz koji će ćufte biti mekane i sočne: U mleveno meso dodajte 1 sastojak, otkriva kuvar

Trik koji svaki kuvar koristi! Dodajte samo jedan sastojak u mleveno meso i dobićete savršeno mekane i sočne ćufte!

Mleveno meso je redovno na meniju, od njega se prave najukusnija jela, kao što su faširane šnicle ili ćufte. One iskusnije domaćice sigurno misle kako ne postoji više nijedan trik kojim mogu da poboljšaju ukus mesa, ali greše, piše Stvarukusa.rs.

Uvek je dobro eksperimentisati i dodavati različite sastojke, jer oni samo mogu da ukus dovedu do savršenstva. Mnogi profesionalni kuvari dodaju jedno povrće u meso, kako bi ono bilo što ukusnije.

Tajni sastojak zlata vredan: Običan crni luk

Taj tajni sastojak je najobičniji crni luk. Iseckajte ga na kockice i propržite. Zbog prženja luk će biti mekan, blago hrskav i suptilno sladak, pa će mesu dati poseban šmek.

Važno je zapamtiti da luk koji planirate da stavite ne treba da stoji predugo na šporetu: povrće je potrebno samo lagano propržiti.

Zašto je dobro dodati i rendani krompir u mleveno meso?

Pored crnog luka i rendani krompir može da poboljša ukus ćuftama i faširanim šniclama.

Zašto su baš ovi sastojci ključni za savršen ukus?

Mnogi se pitaju u čemu je zapravo tajna, a odgovor leži u jednostavnoj kulinarskoj hemiji koju iskusni kuvari godinama koriste:

Prženi crni luk ne dodaje samo aromu, već i vlažnost. Za razliku od sirovog luka koji u mesu može ostati poluživ, proprženi luk se tokom termičke obrade mesa „stapa“ sa vlaknima, čineći svaku ćuftu neverovatno sočnom.

Rendani krompir je stari trik profesionalaca. Skrob iz krompira deluje kao prirodno vezivo koje sprečava da meso postane tvrdo ili suvo, dok istovremeno osigurava da ćufte ostanu vazdušaste i meke, čak i ako ih sutradan podgrejete.

Blaga slatkoća prženog luka neutrališe težinu mesa, čineći jelo lakšim za varenje i bogatijim u ukusu.

Mali savet za kraj

Kada sjedinite meso sa lukom i krompirom, nemojte odmah početi sa prženjem. Ostavite smesu u frižideru barem 30 minuta. To je trenutak kada se svi ukusi prožmu, a meso postane lakše za oblikovanje, što garantuje da se Vaše ćufte neće raspasti tokom pripreme.

