Tup nož te izluđuje pri seckanju? Ovaj genijalni trik ga oštri za samo 10 sekundi – bez oštrača

Nema gore nervoze nego kad tup nož krene da secka luk ili paradajz, a ti se mučiš kao da si na takmičenju u strpljenju. Umesto da ide ko podmazano, sve se raspada, sok curi, a ti psuješ i pitaš se da li da kupiš novi set noževa. Ne moraš da bacaš pare – postoji trik koji rešava stvar za samo 10 sekundi i to bez ikakvog oštrača.

Šolja kao spas u kuhinji

Pusti priče o profi alatima i skupim spravama. Sve što ti treba je keramička šolja. Da, ona ista iz koje piješ jutarnju kafu. Okreneš je naopačke i koristiš donji, neglazirani deo – onaj grubi krug na dnu. Tu povlačiš nož par puta, kao da ga „brusiš“. Veri mi, posle par poteza nož se ponaša kao nov. Provereno radi, i to bolje nego što misliš.

Korak po korak – da ide glatko

Uzmi čistu keramičku šolju. Okreni je naopačke, da vidiš grubi deo. Povuci nož pod blagim uglom, prvo jednu stranu, pa drugu. Pet do šest poteza je dovoljno da se oštrica probudi.

Kad posle toga presečeš paradajz, ide glatko, bez muke. Nema više nerviranja, nema kaše od povrća. Radi kao sat.

Zašto baš keramika?

Keramika je dovoljno tvrda da „uhvati“ ivicu noža i vrati mu oštrinu. Nije profi oštrač, ali za kuhinjske potrebe – više nego dovoljno. Plus, šolja ti je uvek pri ruci. Nema izgovora da se mučiš sa tupim nožem. Ovo je trik koji se prenosi od kuće do kuće, kao mala tajna komšijske kuhinje.

Bonus savet za dužu oštrinu

Ako hoćeš da nož duže ostane oštar, nemoj ga prati u mašini za sudove. Toplota i deterdžent ga ubijaju. Operi ga ručno i odmah obriši. Tako će trik sa šoljom da ti traje još duže. I da, nemoj da sečeš na staklenim daskama – one su ubice oštrine. Drvo ili plastika su zakon.

Dakle, sledeći put kad te iznervira tup nož, seti se ovog trika. Nema kupovine, nema čekanja, nema filozofije. Samo šolja i 10 sekundi – i seckanje ide ko pesma. Bićeš zahvalan samom sebi što si probao.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com