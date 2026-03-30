Turci prave najbolje faširane šnicle: Nema ukusnijih, a ne koriste ni prezle ni jaja

Evo kako Turci pripremaju najsočnije faširane šnicle bez prezli i jaja. Ovaj jednostavan recept prosto pleni svojim ukusom.

Ako ste mislili da su faširane šnicle savršene samo uz prezle i jaja možda je vreme da isprobate turski način pripreme istih. Ovaj recept je jednostavan, ali rezultat je neverovatno sočno i aromatično meso koje se bukvalno topi u ustima.

Tajna je u nekoliko pažljivo odabranih sastojaka i posebnom načinu pripreme koji daje potpuno drugačiji, bogatiji ukus.

Zašto su turske faširane šnicle tako dobre?

Umesto klasičnih dodataka poput prezli i jaja, Turci koriste prirodne sastojke koji poboljšavaju teksturu i sočnost mesa. Glavnu stvar ovde je sitno seckani luk, beli luk i začini koji prožimaju svaki zalogaj.

Sve ovo čini da faširane šnicle budu mekše, ali i znatno ukusnije nego u klasičnoj verziji.

Sastojci:

– 500 g mlevenog mesa (junetina ili mešano)

– 1 veći crni luk (sitno iseckan)

– 2 čena belog luka

– So i biber po ukusu

– 1 kašičica mlevene paprike

– Malo peršuna

– 2 kašike vode ili mineralne vode

Priprema:

U većoj posudi sjedinite meso, sitno seckani luk i beli luk, zatim dodajte začine i peršun. Na kraju umešajte malo vode – upravo to daje dodatnu sočnost i čini smesu savršeno mekanom.

Dobro izmešajte rukama kako bi se svi sastojci povezali, zatim oblikujte šnicle željene veličine. Pecite ih na tiganju sa malo ulja dok ne dobiju lepu zlatno-smeđu boju.

Evo šta pravi veliku razliku

Najvažnije je da smesu ostavite da odstoji barem 15–20 minuta pre pečenja. Tako će luk pustiti sokove, a meso upiti sve ukuse, što daje prepoznatljiv, bogat miris i ukus.

Idealne su za svaki obrok

Ove faširane šnicle savršeno se slažu uz sveže salate, krompir ili čak kao sendvič. Jednom kada ih probate na ovaj način, velika je šansa da ćete zaboraviti na standardni recept.

Uživajte i prijatno!

