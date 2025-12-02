Turci prave najbolje prženice: Neodoljivo vazdušaste i ne upiju mnogo ulja, a tajna je u 1 sastojku

Jeste li znali za ovo? Ubacite jedan sastojak u smesu i gledajte magiju! Turski recept garantuje najbolje prženice ikada – bez upijanja ulja!

Ako vam se prženice raspadaju i masne su, probajte turski recept. Napravite najukusnije i najbolje prženice ikada!

Ah, prženice! Retko šta tako toplo i mirisno podseti na detinjstvo i bakinu kuhinju, zar ne? Ipak, budimo iskreni, često se razočaramo jer upiju previše ulja pa nam posle budu teške i masne. Svi smo to iskusili.

Zato smo otkrili genijalan trik koji nam stiže iz Turske: tamošnje domaćice koriste jedan jednostavan sastojak koji celu priču menja! Vaše prženice će sada biti neverovatno vazdušaste, lagane i meke, a ulje? Njega će upiti tek minimalno.

Sastojci:

so – prstohvat

jaja – 3

soda za hleb – prstohvat

hleb – 8 kriški

kiselo mleko – 400 grama

ulje – za prženje

Priprema:

Kriške hleba uzmite i isecite ih po sredini. Ulje sipajte u tiganj i zagrejte ga.

Jaja umutite u činiji i dodajte prstohvat soli. U to dodajte sodu i kiselo mleko i sve dobro promešajte.

Čim se ulje zagreje kriške hleba potapajte u smesu i pržite dok ne dobiju zlatnu boju.

Gotove prženice stavite na ubrus kako bi se ocedile od masnoće. Možete da ih jedete uz bilo koji namaz.

Više nikad masne i teške prženice

Zaboravite na teške i uljem natopljene kriške! Magija kiselog mleka u ovom turskom receptu pretvara običan hleb u vazdušasti doručak.

Kada jednom probate prženice napravljene po ovom triku, nijedan drugi recept vam neće pasti na pamet. Idealno za iznenadne goste ili brzi obrok – uz bilo koji namaz, ovo je savršen početak dana.

