Turci samo ovako prave faširane šnicle: Ne dodaju ni jaja ni prezle, a ukus je neponovljiv (video)

Turske faširane šnicle su pravo otkriće – jednostavne za pripremu, a neodoljivo sočne i začinjene. Idealne su za porodičnu večeru, brzi ručak ili kad želite nešto domaće, a drugačije.
Prave se od čistog mlevenog mesa – bez mešavina, bez jaja i prezli – i upravo zato imaju pun, autentičan ukus. Poslužuju se uz pire krompir, povrće ili svežu salatu, a savršeno funkcionišu i kao deo sendviča.
Za savršenu sočnost, ključ je u začinima: dobro ih začinite pre prženja, jer upravo začini daju šniclama dubinu i aromu koju nećete zaboraviti.
Sastojci:
- 1 kg mlevenog mesa
- 1 kašičica bibera
- 1 kašiččica tucane paprike
- 1 kašičica slatke paprike
- 1 kašičica kumina
- 1 kašičica korijandera
- 1 kašika rendanog belog luka
- 1/2 šolje peršuna
- 1 crni luk
Priprema:
Isecite crni luk i stavite u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom. Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim i dobro spljoštite. Pecite u zagrejanom ulju.
U vremenu kada se traže brza, ukusna i pouzdana jela, turske faširane šnicle donose savršen spoj tradicije i jednostavnosti. Bez jaja, bez prezli, ali sa punim ukusom i sočnošću koja osvaja već pri prvom zalogaju. Idealne su za jesenje večeri, porodična okupljanja ili kad želite da iznenadite goste nečim drugačijim, a domaćim.
