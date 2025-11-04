Turci samo ovako prave faširane šnicle: Ne dodaju ni jaja ni prezle, a ukus je neponovljiv (video)

Ukusnije faširane šnicle niste probali! Turci ih prave bez jaja i prezli, a rezultat je neodoljivo sočan, začinjen i savršen za svaki obrok.

Turske faširane šnicle su pravo otkriće – jednostavne za pripremu, a neodoljivo sočne i začinjene. Idealne su za porodičnu večeru, brzi ručak ili kad želite nešto domaće, a drugačije.

Prave se od čistog mlevenog mesa – bez mešavina, bez jaja i prezli – i upravo zato imaju pun, autentičan ukus. Poslužuju se uz pire krompir, povrće ili svežu salatu, a savršeno funkcionišu i kao deo sendviča.

Za savršenu sočnost, ključ je u začinima: dobro ih začinite pre prženja, jer upravo začini daju šniclama dubinu i aromu koju nećete zaboraviti.

Sastojci:

1 kg mlevenog mesa

1 kašičica bibera

1 kašiččica tucane paprike

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica kumina

1 kašičica korijandera

1 kašika rendanog belog luka

1/2 šolje peršuna

1 crni luk

Priprema:

Isecite crni luk i stavite u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom. Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim i dobro spljoštite. Pecite u zagrejanom ulju.

U vremenu kada se traže brza, ukusna i pouzdana jela, turske faširane šnicle donose savršen spoj tradicije i jednostavnosti. Bez jaja, bez prezli, ali sa punim ukusom i sočnošću koja osvaja već pri prvom zalogaju. Idealne su za jesenje večeri, porodična okupljanja ili kad želite da iznenadite goste nečim drugačijim, a domaćim.

