Turci u prženice dodaju poseban sastojak: Biće lepše i ukusnije, svi se utrkuju za ovaj recept!

Otkrijte zašto Turci u prženice dodaju poseban sastojak i kako ovaj jednostavan trik čini jelo mekšim, vazdušastim i punog ukusa.

Prženice su jedno od onih jela koje svi volimo – jednostavne su, brze i podsećaju na detinjstvo.

Doručak je najbitniji obrok i zato se svi trudimo da svako jutro kada ustanemo pojedemo nešto raznovrsno i zdravo. Nekada nemamo vremena da se dugo zadržavamo u kuhinji, pa uglavnom spremimo nešto brzinski.

Ipak, u turskoj kuhinji ovaj recept za prženice dobija posebnu dimenziju zahvaljujući jednom sastojku koji prženice čini mekšim, vazdušastim i aromatičnijim nego što smo navikli. Upravo zbog toga, ovaj trik postao je pravi hit i van granica Turske.

Koja je tajna?

Osnovni recept za prženice svima je poznat: hleb, jaja, mleko i malo soli. Međutim, Turci u smesu dodaju jogurt. Ova namirnica daje testu posebnu mekoću i čini da prženice budu lagane, prozračne i punog ukusa. Jogurt ujedno pomaže da se hleb ravnomerno natopi, a prženice ostanu sočne i nakon pečenja.

Kako se pripremaju?

Umutite jaja sa malo mleka i kašikom-dve jogurta.

Dodajte prstohvat soli i po želji začine – biber, origano ili sitno seckani peršun.

Hleb umočite u smesu i pecite na umerenoj vatri dok ne porumeni sa obe strane.

Rezultat su prženice koje su spolja hrskave, a iznutra mekane i penaste.

Jogurt daje blagu kiselkastu notu preženicama koja se savršeno slaže sa slanim dodacima poput sira, ali i sa slatkim varijantama – medom, džemom ili voćem.

Zašto je ovaj recept poseban?

– Jednostavan je i brz – idealan za doručak ili večeru.

– Prilagodljiv – možete ga kombinovati sa slanim i slatkim dodacima.

– Zdraviji izbor – jogurt obogaćuje jelo proteinima i kalcijumom.

– Autentičan ukus – donosi dašak turske kuhinje u vaš dom.

Dodavanje jogurta u smesu za prženice nije samo kulinarski trik, već i način da se običan recept pretvori u nezaboravno jelo. Upravo ta jednostavna promena pravi razliku između prosečnih i savršenih prženica. Ako želite da iznenadite ukućane ili goste, probajte ovu tursku verziju – sigurni smo da će svi tražiti još.

