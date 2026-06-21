Cela Turska ludi za ovom pitom: Pravi se od jeftinih sastojaka, a gotova je za čas i nahrani celu porodicu

Turska pita bez kora meša se varjačom za pet minuta, a kalup od 32 cm nahrani šestoro. Zapišite proporcije pre nego što odete u kuhinju.

Dva krompira, tri zelene paprike i 35 minuta u rerni, to je cela priča iza pite za koju u Turskoj kažu da je domaćica spas kad nema vremena. Turska pita bez kora ne traži ni sukalo ni tanke kore, smesa se meša varjačom i sipa u kalup kao testo za palačinke. Ko god je jednom probao, kore više ne razvlači leti.

Zašto smesa mora da bude ređa nego što mislite

Tu većina nas pogreši. Smesu napravimo kao za kolač, gustu i tešku, pa pita ispadne zbijena kao hleb. Ova pita od povrća traži masu koja lagano teče sa varjače, nešto ređu od palačinki. Tri i po šolje brašna sa čašom mleka i čašom ulja daju upravo tu konzistenciju, ako vam deluje pregusto, dolijte par kašika mleka dok ne počne da klizi.

Tačno koliko sastojaka i kako da ih ubacite

Recept je predviđen za kalup od 32 centimetra. Krompir, šargarepu, papriku i luk iseckajte na sitne kockice, paradajz prvo oljuštite pa iseckajte. Što su kockice sitnije, brže omekšaju za onih 35 minuta pečenja.

2 krompira,

2 šargarepe,

3 zelene paprike,

1 glavica crnog luka

2 oljuštena paradajza, isečena na kockice

4 jaja,

1 kašičica soli,

100 g izmrvljenog tvrdog sira

1 čaša ulja

1 čaša mleka

3 i po šolje brašna

1 kesica praška za pecivo

Red dodavanja koji odlučuje da li će pita narasti

Brašno i prašak za pecivo idu poslednji, ne pre toga. Prvo umutite jaja, pa dodajte povrće, so, sir, ulje i mleko i tek na kraju ubacite brašno sa praškom. Ako brašno ubacite prerano, prašak počne da radi pre nego što pita uđe u rernu i izgubite rast. Kalup od 32 cm premažite uljem ili puterom, sipajte smesu i protresite da se ravnomerno raspodeli.

Pečenje na 200 stepeni i jeftin trik sa zlatnom korom

Rernu uvek zagrejte unapred, pita ubačena u mlaku rernu se raspline umesto da naraste. Pita se peče oko 30 do 35 minuta, dok gornja strana ne dobije zlatnožutu boju. Ako vam je rerna slaba, kakvih ima u svakoj drugoj panel-kuhinji, poslednjih pet minuta uključite samo gornji grejač. Ovo je jelo od najjeftinijih sastojaka, krompir, luk i šargarepa koštaju manje od kafe, a kalup nahrani šestoro za ručak.

Najbolja vest dolazi sutradan. Ohlađena pita se seče na čvrste kocke i ide u školsku torbu ili za posao bolje nego topla. Sir možete da promenite po želji, malo feta sira umesto tvrdog daje slaniju notu, a domaći kačkavalj jaču koru.

Da li mogu da koristim smrznuto povrće za ovu pitu?

Možete, ali ga prvo ocedite od viška vode, inače će smesa biti previše tečna i pita neće da naraste kako treba.

Zašto mi je pita sirova u sredini?

Smesa je verovatno bila pregusta ili kalup premali, pa je sloj predebeo. Koristite kalup od 32 cm i ređu smesu.

Koliko traje turska pita bez kora u frižideru?

Dobro pokrivena drži se dva do tri dana, a hladna je čak čvršća i lakša za sečenje nego topla.

Koje povrće vi ubacujete u ovu pitu kad otvorite frižider, tikvice, spanać ili nešto sasvim deseto?

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