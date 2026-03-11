Turske pogačice sa sirom su mekane, mirisne i veoma jednostavne za pripremu - uz dodatak tucane paprike dobijaju zaista poseban ukus.

Turske pogačice od kojih miriše cela kuća – mekane kao duša, a fil je tek pravo iznenađenje.

Turska kuhinja poznata je po raznim vrstama peciva koja su mekana, mirisna i veoma zasitna.

Među njima posebno mesto zauzimaju turske pogačice sa sirom, koje su savršene za doručak, večeru ili posluženje kada vam dolaze gosti.

Ono što ih čini posebnim jeste kombinacija mekanog testa i bogatog fila od sira, začinjenog tucanom paprikom.

Ove pogačice su veoma popularne u Turskoj jer se pripremaju od jednostavnih sastojaka koje gotovo svaka kuća ima. Uz malo truda dobićete pecivo koje je spolja blago hrskavo, a iznutra mekano i sočno. Tajna dobrog ukusa je u filu – sir se kombinuje sa začinima i tucanom paprikom koja daje blagu pikantnost i poseban miris.

Dodatna prednost ovog recepta je što testo ne zahteva komplikovanu pripremu, pa ga mogu napraviti i oni koji nemaju mnogo iskustva u kuhinji. Nakon pečenja pogačice dobijaju zlatnu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i ukusna. Upravo zbog toga mnogi kažu da nestanu sa stola za samo nekoliko minuta.

Ako tražite ideju za brz domaći doručak ili večeru, turske pogačice sa sirom su odličan izbor. Poslužite ih tople uz jogurt, kiselo mleko ili čaj i dobićete obrok koji podseća na mirise domaće kuhinje.

Sastojci

Za testo:

800 g brašna

3 kašike suvog kvasca

2 kašike šećera

1 kašika soli

1,5 kašika praška za pecivo

mleko

voda

ulje

jogurt

Za fil:

200 g feta sira

1/2 kašike crvene tucane paprike

so i biber po ukusu

2 kašike peršuna

Priprema

U većoj činiji razmutite kvasac u malo tople vode, dodajte šećer, pa ostavite da odstoji da se kvasac aktivira.

Potom dodajte mleko, ostatak vode, ulje, jogurt i so (jogurt bi trebalo da je prethodno odstajao na sobnoj temperaturi, da ne bi svojom hladnoćom iz frižidera pokvario dejstvo kvasca).

Kad dobro promešate, dodajte brašno i prašak za pecivo i mešajte dok se ne sjedini. Pokrijte i ostavite da odstoji 30 minuta.

U međuvremenu u jednoj činiji izmrvite feta sir, pa dodajte mlevenu papriku, peršun, so, biber i sve to lepo promešajte.

Testo potom zamesite i podelite na nekoliko manjih kugli. Razvucite testo na pobrašnjenoj površini u ovalni oblik, pa nožem zasecite nekoliko puta do sredine.

Potom napunite filom neizrezanu stranu, pa počnite da motate ka iseckanoj ivici kao kiflicu. Kad dobijete dug rolovani štapić, umotajte u oblik puža.

Ponovite sa ostatkom materijala, a pogačice ređajte po plehu obloženom pek-papirom.

Premažite otopljenim puterom, pa pospite susamom, kimom ili drugim semenkama.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!

