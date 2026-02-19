Turski burek iz tiganja je brz i praktičan način da se uživa u klasičnom ukusnom jelu bez dugog stajanja uz rernu.

Turski burek gotov za samo 15min – pravi se lako, a daleko bolji je nego onaj iz pekare.

Ovaj recept omogućava da se hrskava korica i sočan punjeni unutrašnji deo naprave za veoma kratko vreme, što ga čini idealnim izborom za ručak ili večeru kada nema mnogo vremena, ali se želi ukusan, domaći obrok.

Osnovna ideja je da se tanke kore (poput jufke) filuju jednostavnim nadevom, zarolaju i prže u tiganju uz minimalnu količinu ulja, tako da rezultat bude zlatno‑hrskav spolja i mekano bogat unutra. Uz ovaj način pripreme, turski burek je dostupan i onima koji nemaju rernu ili žele bržu verziju.

Priprema

Sastojci:

500 g tankih kora za pite

300 g mlevenog mesa (po izboru)

1 glavica crnog luka

1 kašika ulja

So i biber

Po želji: paprika u prahu, malo rendanog sira

Priprema:

U tiganju zagrejte ulje i propržite sitno iseckan crni luk dok ne omekša. Dodajte mleveno meso, so, biber i začine po ukusu i propržite sve dok meso ne izgubi ružičastu boju.

Razvučene kore premažite tankim slojem nadeva, pažljivo urolajte i oblikujte u duge trake.

Zagrejte tiganj sa vrlo malo ulja (tek da se dno premaže).

Položite urolane trake u tiganj i pržite sa obe strane dok ne dobiju lepu, zlatnu boju i hrskavu teksturu.

Gotov burek iz tiganja posluži topao — uz jogurt, salatu ili omiljeni sos.

Ovaj pristup klasičnom bureku omogućava da ukus tradicionalnog jela ostane nepromenjen, a vreme pripreme drastično skraćeno. Turski burek iz tiganja postao je popularna ideja među domaćicama i ljubiteljima brzih, a ukusnih jela, jer spaja ukus, jednostavnost i brzinu u jednom obroku.

(YouTube/Turkish Food Travel)

