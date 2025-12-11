Turski menemen daleko je ukusniji od omleta – zdrav i jeftin doručak, gotov je za samo 15 minuta.

Menemen je poznato, tradicionalno tursko jelo koje se ponegde pravi od celih jaja, negde samo od žumanaca, a u svakom slučaju je izvanrednog ukusa i mirisa i s razlogom nadaleko poznato. Uz jaja mu se dodaje povrće, uglavnom crni luk, paradajz i paprika.

Turski menemen je, u suštini, omlet s povrćem. Ako volite kajganu s povrćem, a posebno ako uživate u ukusu bećarca ili sataraša, ovo jelo je sjajan izbor za vas. Menemen je ime dobio po gradu severno od Izmira, a obično se priprema očas posla. Za ovaj turski recept neće vam trebati više od 15-20 minuta.

Sastojci:

4 velika jajeta

2 kašike maslinovog ulja

glavica crnog luka, srednje veličine

paprika babura

2 paradajza

3 kašike sosa od paradajza

polovina kašičice sušenog origana

so i biber po ukusu

Priprema:

Zagrejte ulje u tiganju, na srednjoj temperaturi, pa na tome propržite luk i papriku i to posolite. Ostavite da se krčka do pet minuta, dok ne omekša, uz mešanje. Potom dodajte sitno seckan i prethodno oljušten paradajz i sos od paradajza. Dodajte začine, pa dinstajte nekoliko minuta na srednjoj vatri, uz povremeno mešanje. Paradajz treba da omekša, ali da zadrži oblik.

Sklonite sve na jednu stranu tiganja i smanjite temperaturu na nisku. Dodajte umućeno jaje, propržite kratko da počne da se steže, pa tek potom promešajte sa smesom koja je na ivici tiganja. Po želji možete dodati začinsko bilje, poput peršuna, mirođije, suve nane, majčine dušice i slično.

Prijatno!

