Turski recept za pilav, zbog ovog sosa meso nije nikad suvo

Pilav je persijska reč - jelo od gusto kuvanog pirinča. Turski recept za pilav koji se pravi od pirinča i belog mesa malo se razlikuje.
Često se pirinču dodaje pasulj, grašak ili patlidžan, a u poslednje vreme se dodaje i piletina. Turski recept za pilav razlikuje se od našeg, a meso nikad ne bude suvo zbog posebnog postupka sa belim mesom.
Pilav ili pilaf je jelo od pirinča, koje se sprema u začinjenom bujon. Često se nalazi na trpezama u Srbiji, a najzastupljenije je jelo u turskoj kuhinji. Pilav je persijska reč koja označava jelo od gusto kuvanog pirinča. Pirinač se priprema kuvanjem u začinjenoj vodi, a zatim se sa mesom i povrćem peče u rerni. Lako se sprema, zasitan je i može da se kombinuje uz gotovo sve.
Po ovom receptu turski pilav se pravi od pirinča i piletine.
Kako bi vam ispao sočan, poželjno je da se stavi celo pile i da se redovno zaliva bujonom.
Kako biste napravili pilav po recepturi turskih domaćica, dovoljno je samo belo meso i povrće, kao i pirinač.
Belo meso neće biti suvo jer je proprženo u sosu od paradajza i paprike, a ono što je najbolje je da ne morate da ga pečete u rerni, već sve možete da završite u tiganju.
Turski recept za pilav – Sastojci:
- 2 crvene paprike
- 2 zelene paprike
- 1 crni luk
- 2 paradajza
- 3 kašike maslinovog ulja
- 700 g pilećeg filea
- 350 g pirinča
- 1 kašičica paradajz pirea
- 200 ml vrele vode
Priprema:
Papriku, paradajz i luk isecite na kockice, zatim luk propržite na malo ulja, pa dodajte papriku.
Nakon nekoliko minuta, dodajte i meso, koje ste takođe isekli na kockice.
Začine dodajte po želji, a onda dodajte i paradajz. Meso kuvajte dok ne bude gotovo.
Opran pirinač dodajte nakon što je meso završeno, i sipajte vodu.
Kuvajte dok ne bude gotovo, a ako primetite da je suvo, povećajte količinu vode koju ste stavili.
(Espreso)
