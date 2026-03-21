Turski recept za pilav, zbog ovog sosa meso nije nikad suvo

Pilav je persijska reč - jelo od gusto kuvanog pirinča. Turski recept za pilav koji se pravi od pirinča i belog mesa malo se razlikuje.

Često se pirinču dodaje pasulj, grašak ili patlidžan, a u poslednje vreme se dodaje i piletina. Turski recept za pilav razlikuje se od našeg, a meso nikad ne bude suvo zbog posebnog postupka sa belim mesom.

Pilav ili pilaf je jelo od pirinča, koje se sprema u začinjenom bujon. Često se nalazi na trpezama u Srbiji, a najzastupljenije je jelo u turskoj kuhinji. Pilav je persijska reč koja označava jelo od gusto kuvanog pirinča. Pirinač se priprema kuvanjem u začinjenoj vodi, a zatim se sa mesom i povrćem peče u rerni. Lako se sprema, zasitan je i može da se kombinuje uz gotovo sve.

Po ovom receptu turski pilav se pravi od pirinča i piletine.

Kako bi vam ispao sočan, poželjno je da se stavi celo pile i da se redovno zaliva bujonom.

Kako biste napravili pilav po recepturi turskih domaćica, dovoljno je samo belo meso i povrće, kao i pirinač.

Belo meso neće biti suvo jer je proprženo u sosu od paradajza i paprike, a ono što je najbolje je da ne morate da ga pečete u rerni, već sve možete da završite u tiganju.

Turski recept za pilav – Sastojci:

2 crvene paprike

2 zelene paprike

1 crni luk

2 paradajza

3 kašike maslinovog ulja

700 g pilećeg filea

350 g pirinča

1 kašičica paradajz pirea

200 ml vrele vode

Priprema:

Papriku, paradajz i luk isecite na kockice, zatim luk propržite na malo ulja, pa dodajte papriku.

Nakon nekoliko minuta, dodajte i meso, koje ste takođe isekli na kockice.

Začine dodajte po želji, a onda dodajte i paradajz. Meso kuvajte dok ne bude gotovo.

Opran pirinač dodajte nakon što je meso završeno, i sipajte vodu.

Kuvajte dok ne bude gotovo, a ako primetite da je suvo, povećajte količinu vode koju ste stavili.

