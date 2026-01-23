Turski trik za najsočnije faširane šnicle: Prave se bez jaja i prezli, a ukus obara s nogu

Ove faširane šnicle po turskom receptu su neverovatno sočne, a sve zbog jednog prostog sastojka koji naši ljudi stalno preskaču.

Bolje od svega što ste probali! Ovako Turci prave faširane šnicle – bez jaja i prezli, a ukus obara s nogu!

Zaboravite na jaja, prezle i natopljen hleb, jer najbolji majstori za meso tvrde da ti dodaci samo ubijaju pravi ukus i isušuju meso. Prave turske faširane šnicle prave se potpuno drugačije nego naše, a tajna njihove neverovatne sočnosti, zbog koje se bukvalno tope u ustima, krije se u jednom prostom koraku sa lukom koji većina nas uporno preskače.

Umesto da meso ‘stegnete’ jajima, ovde ga puštate da diše uz moćne začine koji mu menjaju teksturu. Kada jednom osetite tu razliku i vidite kako šnicle ostaju mekane i sutradan, obični recepti će vam zauvek delovati prevaziđeno.

Sastojci za turske faširane šnicle:

1 kg mlevenog mesa

1 kašičica bibera

1 kašiččica tucane paprike

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica kumina

1 kašičica korijandera

1 kašika rendanog belog luka

1/2 šolje peršuna

1 crni luk

Priprema:

Isecite crni luk i stavite u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom. Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim i dobro spljoštite. Pecite u zagrejanom ulju.

Zašto se meso po ovom receptu ne raspada?

Mnogi se plaše da će im šnicle bez jaja završiti kao mrvljeno meso u tiganju, ali tu nastupa turska magija. Tajna je u tome da meso i začine mesite malo duže nego inače – toplota vaših dlanova će otpustiti proteine koji će prirodno povezati smesu.

Dobićete faširane šnicle koje su spolja krckave i rumene, a unutra toliko sočne da vam nikakav sos pored njih neće trebati. Ako ih poslužite uz malo gustog jogurta ili kiselog mleka, kao što to rade u Istanbulu, osetićete ukus o kojem ste do sada samo slušali.

Vidite, nije vam potrebno pola kuhinje da biste napravili savršene faširane šnicle! Tajna turske kuhinje je jednostavna: snažni začini i trik sa lukom.

Sledeći put kada budete pravili ručak, obavezno probajte ovaj recept. Sigurni smo da ćete se oduševiti sočnošću!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com