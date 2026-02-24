U gulaš uvek dodajte ovu namirnicu: Meso se samo raspada, a saft je toliko gust da ne treba ni zaprška

Dodajte ovaj tajni sastojak u gulaš za savršeno gust saft i meso koje se raspada. Ručak koji uspeva svima!

Ako želite da gulaš bude onakav kakav se pamti, da se meso raspada pod viljuškom, a saft bude gust bez zaprške – u šerpu obavezno dodajte rendani krompir. Skrob iz krompira prirodno će zgusnuti saft, pa zaprška uglavnom nije potrebna.

Ovaj način i dalje koriste ljudi koji vole starinski ukus domaćeg gulaša. Jedan mali krompir može promeniti teksturu jela.

Kada dodati rendani krompir u gulaš

Ako kuvate oko pola kilograma mesa, dovoljan je jedan mali sirovi krompir. Oljuštite ga i narendajte na najfinije.

Nemojte krompir stavljati na početku. Prvo pustite da luk i meso dobro prodinstaju. Meso treba da počne da omekšava.

Tek kada primetite da se meso lakše razdvaja varjačom, dodajte rendani krompir i kratko promešajte.

Posle toga pustite gulaš da krčka još oko 30 minuta na najnižoj temperaturi.

Povremeno samo lagano promešajte, nema potrebe za stalnim mešanjem.

Šta krompir zapravo radi

Krompir pušta prirodni skrob koji polako zgušnjava saft. Zato nema potrebe za zaprškom ili dodatnim brašnom.

Meso ostaje mekano jer se kuva sporije i upija sokove iz jela.

Ako primetite da je sos i dalje malo ređi, ostavite šerpu da krčka još nekoliko minuta. Nemojte pojačavati vatru — spor ritam kuvanja daje bolji ukus.

Jednostavan redosled pripreme

Prodinstajte luk i meso

Sačekajte da meso počne da omekšava

Dodajte rendani krompir

Krčkajte na tihoj vatri još 30 minuta

Ništa više nije potrebno. Ljudi često misle da dobar gulaš traži mnogo sastojaka. Ponekad je dovoljna samo jedna mala namirnica i malo strpljenja.

Najčešće greške zbog kojih saft ostane redak

Jedna od najčešćih grešaka je žurba. Ako se vatra pojača da bi jelo brže bilo gotovo, meso može ostati tvrđe, a saft ređi nego što bi trebalo.

Druga greška je dodavanje previše vode. Gulaš ne treba da pliva u tečnosti. Voda treba samo da pokrije meso, a tokom kuvanja može se dodati još malo ako zatreba.

Treća stvar je stalno mešanje. Gulaš nije jelo koje zahteva neprekidno mešanje. Dovoljno je povremeno lagano promešati da ne zagori dno šerpe.

Mnogi zaborave i da je luk važan. Ako luk nije dobro prodinstan na početku, sos kasnije može biti ređi i manje punog ukusa.

Rendani krompir pomaže da se saft prirodno zgusne, jer skrob polako vezuje tečnost. Zato se ovaj trik i dalje koristi u starinskoj kuhinji.

Ako primetite da je sos i dalje redak, ostavite jelo da krčka još nekoliko minuta na najnižoj vatri. Voda će polako isparavati, a gustina će se sama formirati.

Da li vi gulaš kuvate sa zaprškom ili bez nje?

