U jaja za kajganu dodajte samo kašičicu ove namirnice, biće kremasta i daleko ukusnija

Najbolja kajgana je kremasta. Možete da je napravite samo od jaja, i da dodate svoje začine. Ali kad dodate majonez napravićete fantaziju.
U jaja za kajganu dodajte jednu kašičicu ovoga, dobićete najkremastiju kajganu ikada. A najbolja kajgana je kremasta, nežna i izvrsnog ukusa.
Kajgana je jedno od najjednostavnijih rešenja za brzi doručak ili ručak – dovoljno je samo razbiti nekoliko jaja i izgnječiti kašikom dok ne dobijete penastu smesu, pa ispeći na laganoj vatri.
Možete je napraviti samo od jaja kojima ste dodali malo soli i bibera, ili dodati začine poput bosiljka ili povećati kremoznost dodavanjem kašičice neke vrste izrendanog sira, donosi britanski Express.
Najbolja kajgana je kremasta, nežna i izvrsnog ukusa poslužena s tostom s maslacem i hrskavom slaninom.
Ali, ako ste pravi sladokusac, vreme je da isprobate novi recept: Dodajte u jaja za kajganu kašičicu majoneza. Učiniće je izuzetno kremastom i dodati bogat ukus.
Evo recepta:
Sastojci:
- Jedna kašika kvalitetnog majoneza
- Dva-tri jajeta
- Vrlo malo mleka
- So i biber po želji
- Jedna kašika maslaca ili 1,5 kašika ulja
Priprema:
Izlupajte jaja s malo mleka u činiji. Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi pre nego što dodate puter. Kad ga dodate, pustite da se otopi, ali pazite da ne zagori.
Prelijte jaja u tiganj i počnite da mešate kašikom, kako se ne bi primila i zagorela na nekim mestima.
Nastavite da mešate dok se jaja zgušnjavaju, pa pre nego što su gotova dodajte majonez i mešajte dok se potpuno ne sjedini sa smesom od jaja.
Posolite i pobiberite. Ostavite na vatri dok kajgana ne postigne željenu gustinu.
