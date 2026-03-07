U jaja za kajganu dodajte samo kašičicu ove namirnice, biće kremasta i daleko ukusnija

Najbolja kajgana je kremasta. Možete da je napravite samo od jaja, i da dodate svoje začine. Ali kad dodate majonez napravićete fantaziju.

U jaja za kajganu dodajte jednu kašičicu ovoga, dobićete najkremastiju kajganu ikada. A najbolja kajgana je kremasta, nežna i izvrsnog ukusa.

Kajgana je jedno od najjednostavnijih rešenja za brzi doručak ili ručak – dovoljno je samo razbiti nekoliko jaja i izgnječiti kašikom dok ne dobijete penastu smesu, pa ispeći na laganoj vatri.

Možete je napraviti samo od jaja kojima ste dodali malo soli i bibera, ili dodati začine poput bosiljka ili povećati kremoznost dodavanjem kašičice neke vrste izrendanog sira, donosi britanski Express.

Najbolja kajgana je kremasta, nežna i izvrsnog ukusa poslužena s tostom s maslacem i hrskavom slaninom.

Ali, ako ste pravi sladokusac, vreme je da isprobate novi recept: Dodajte u jaja za kajganu kašičicu majoneza. Učiniće je izuzetno kremastom i dodati bogat ukus.

Evo recepta:

Sastojci:

Jedna kašika kvalitetnog majoneza

Dva-tri jajeta

Vrlo malo mleka

So i biber po želji

Jedna kašika maslaca ili 1,5 kašika ulja

Priprema:

Izlupajte jaja s malo mleka u činiji. Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi pre nego što dodate puter. Kad ga dodate, pustite da se otopi, ali pazite da ne zagori.

Prelijte jaja u tiganj i počnite da mešate kašikom, kako se ne bi primila i zagorela na nekim mestima.

Nastavite da mešate dok se jaja zgušnjavaju, pa pre nego što su gotova dodajte majonez i mešajte dok se potpuno ne sjedini sa smesom od jaja.

Posolite i pobiberite. Ostavite na vatri dok kajgana ne postigne željenu gustinu.

