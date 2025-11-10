U kačamak uvek dodajte 1 sastojak: Neće se zgrudvati, a ukus će biti puniji i savršeno kremast

Dodajte samo jedan sastojak i kačamak će postati savršeno kremast – evo u čemu je tajna

Kačamak, toplo jelo koje miriše na detinjstvo i domaću kuhinju, može postati neodoljivo kremast ako dodate samo jednu stvar – maslac. Uz ovaj jednostavan dodatak, kačamak se nikada neće zgrudvati, a ukus dobija puninu koja osvaja već na prvi zalogaj. Savršen za doručak, ručak ili večeru, kačamak sa maslacem postaje prava utešna hrana.

Kukuruzno brašno – zlatna namirnica za zdravlje i energiju

Osnova kačamaka, kukuruzno brašno, nije samo ukusno već i izuzetno hranljivo. Bogato je gvožđem, koje pomaže u izgradnji hemoglobina i jačanju organizma. Snižava krvni pritisak, štiti srce, i podiže imunitet – sve to iz jedne skromne, domaće namirnice.

Uprkos svojim benefitima, kukuruzno brašno je često potisnuto u korist modernijih sastojaka. A zapravo, od njega se prave mnoga zdrava jela, među kojima kačamak zaslužuje posebno mesto na trpezi.

Zašto je kačamak jedan od najzdravijih tradicionalnih obroka?

Iako ga mnogi smatraju sirotinjskom hranom i improvizacijom kada nije bilo drugih namirnica u kući, kačamak je bio i ostao jedno od najzdravijih jela i obroka. U Istočnoj Srbiji je oduvek bio nezamenljiv obrok, kao i na Kosovu, dok je u Severnoj Makedoniji poznat kao Bakardan.

Isključivo se po tradiciji služio na sofri (drvenom starinskom stolu sa niskim nogarama), u tepsiji ili plehu oko kog su se ukućani okupljali i zajedno obedovali. U tiganju bi domaćice pripremile spržu u koju su svi ukućani umakali svoje zalogaje. Često se služio i sa kiselim mlekom i bio je obrok koji je davao energiju bez unosa velikih kalorija.

Tajna tradicije: Zbog čega gurmani tvrde da nije pravi bez ovog sastojka?

Danas, nažalost, mnogi to jelo zamenjuju palentom praveći je na različite načine, ali se to ne može porediti jer je i postupak pravljenja ovog jela, ali i njegov sastav skroz drugačiji nego kod palente.

Međutim, ono što treba napomenuti jeste da su tradicionalnu grudvičasti gnjecavi zalogaji nezamislivi bez jednog sastojka koji mu daje poseban u aromu, a koji mnoge domaće zaborave da dodaju svom kačamaku. U pitanju je maslac. Bez tog sastojka gurmani, ali i oni kojima je kačamak uža specijalnost, tvrde da to jelo nije pravo, a o zdravstvenim benefitima koje donosi da ne pričamo.

Vratite se starim, zdravim receptima. Uz jednostavan dodatak maslaca, ovo jelo više nikada neće biti gnjecavo, već kremasto, puno arome i ukusno.

