U kiseli kupus obavezno dodajte 1 poseban sastojak: Brže se kiseli, neće se kvariti do leta, a ukus fantastičan

Kiseli kupus nazivaju „superhranom“ jer obiluje brojnim vitaminima, posebno vitaminom C. Pored toga, sadrži i vitamine A1, B1, B2, B3, B6, B12, K i E. Pored toga Obiluje i mineralima poput kalcijuma, fosfora, kalijuma, magnezijuma, gvožđa.

Ukoliko kiselite kupus kod kuće, veoma je korisno da znate koja namirnica može da mu poboljša ukus, ali i spreči kvarenje. Reč je o renu. Ren može da ubrza proces kiseljenja, spreči kvarenje i da poboljša ukus kiselog kupusa.

Šaku kukuruza možete dodati ako želite da kiseli kupus poprimi zlatnožutu boju. Ljubitelji pikantnih ukusa, mogu dodati i ljutu papriku. Lovorovi listu su takođe dobra ideja.

U kacu možete dodati vrećice u kojima je iseckan i posoljen kupus. Vrećice treba da budu probušene, kako bi cirkulisala slana voda. Njih je potrebno ugurati između glavica kupusa i njima popuniti prostor. Na taj način dobićete iz iste kace i kupus ribanac.

(Stvar ukusa)

