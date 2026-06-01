U krompir salatu dodajte samo još jedan sastojak, daje joj prefinjen ukus i prijatnu hrskavost

Napravite savršenu salatu od krompira. U krompir salatu dodajte samo malo celera, daće joj prefinjenost i savršenstvo ukusa.

Dodajte jedan sastojak u krompir salatu i napravićete savršenstvo od jela. Ako volite krompir salatu isprobajte ovo obavezno.

Salata od krompira je omiljeni klasik i neizostavan prilog na roštiljima, porodičnim okupljanjima i raznim proslavama. Iako se čini da je o njoj već sve rečeno, jedan neobičan sastojak koji dodajete u krompir salatu može je učiniti još ukusnijom i dati joj zanimljiviju teksturu.

Ovaj jednostavan trik pretvara dobro poznato jelo u nešto posebno.

Osnova svake dobre salate od krompira je krompir koji zadržava oblik tokom kuvanja, luk koji joj daje aromu i vruća goveđa čorba koja obezbeđuje sočnost. Sirće i ulje su zaslužni za svežinu, dok kašika senfa daje blagu ljutinu i pomaže u povezivanju svih ukusa.

Ali sastojak koji salatu od krompira čini posebnom je celer. Pored toga što je zdrav, daje salati prefinjen ukus, a posebno se ističe svojom prijatnom hrskavošću.

Prema portalu chip.de, celer se može jednostavno iseći na tanke kriške i umešati u gotovu salatu. Na kraju, sve se može posuti seckanim peršunom ili vlašcem.

Kako napraviti savršenu salatu od krompira

Da biste napravili salatu za četiri osobe, potrebno vam je oko 800 grama krompira koji se ne raspada tokom kuvanja i dve do tri stabljike celera. Uz njih se koriste i klasični sastojci poput crnog luka, čorbe, sirćeta, ulja i senfa.

Celer daje salati dodatnu svežinu i prijatnu hrskavu teksturu. Ako želite da obogatite svoju salatu od krompira i isprobate nešto drugačije, ovaj jednostavan trik svakako vredi isprobati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com