U mleveno meso uvek dodajte ovaj sastojak: Ćufte i faširane šnicle biće nikad sočnije i lepše

Zaboravite prezle! Dodajte ovaj sastojak u mleveno meso i vaše ćufte i faširane šnicle biće nikad sočnije. Trikovi za savršen ukus.

Ako želite da vam ćufte i faširane šnicle budu mekane i sočne, otkrivamo vam šta da dodate umesto prezli. Brzo, jeftino i ukusno.

Ako ste ljubitelj ćufti ili faširanih šnicli, otkrivamo vam sjajan trik koji će ovako pripremljeno mleveno meso učiniti još sočnijim. Ako spadate u one domaćice koje dodaju prezle u smesu, nudimo vam tri ukusnije opcije koje će ćufte i faširane šnicle učiniti nikad sočnijim.

Ako niste stavljali prezle ili nešto od sledećih namirnica, naša je preporuka da počnete.

Šta se dodaje u mleveno meso?

Crni luk

Umesto prezli koristite izblendiranu glavicu crnog luka. Ne samo što se ćufte i faširane šnicle neće raspasti, već će biti i mnogo ukusnije.

Ovsene pahuljice

Ovsene pahuljice potopite u mleko, a kada nabubri dodajte smesu u mleveno meso. Bićete oduševljeni.

Griz

Takođe, možete da zamenite prezle grizom, koji će poboljšati ukus.

Postoji još jedna bitna stvar, a to je da meso odstoji u frižideru nekih pola sata, pre prženja, piše Stvar ukusa.

Šta garantuje da se ćufte i šnicle neće raspasti

Iako dodavanje ovsenih pahuljica ili griza poboljšava sočnost, postoji jedan ključni korak koji garantuje da se vaše ćufte i faširane šnicle neće raspasti tokom prženja ili pečenja.

Malo hladne vode ili kocke leda:

Pre nego što počnete da mesite smesu, dodajte jednu do dve kašike jako hladne vode ili, još bolje, dve izmrvljene kocke leda.

Hladna voda pomaže proteinima u mlevenom mesu da se bolje vežu, što osigurava čvršću strukturu i sprečava da se meso raspadne kada dođe u kontakt sa vrućim uljem.

Led će se postepeno topiti tokom mešenja, što dodatnom hladnoćom poboljšava vezivanje i doprinosi ukupnoj sočnosti.

Ovaj trik, uz obavezno odmaranje mesa u frižideru, osiguraće da vaše ćufte i faširane šnicle budu savršeno oblikovane i izuzetno sočne!

Dakle, bilo da se odlučite za blagi griz, luk za aromu ili ovsene pahuljice za dodatnu sočnost, vaše jelo će biti nikad bolje. Ne zaboravite na hlađenje i trik sa ledom – jer zaslužujete savršen zalogaj.

Isprobajte omiljenu opciju i javite nam utiske! Da li je za vas bolji luk, griz ili ovsene pahuljice?

