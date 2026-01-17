U mleveno meso uvek dodajte ovu namirnicu: Ako punite paprike ili pravite ćufte, napraviće čudo

U pitanju je mast koja se dodaje u mleveno meso i koja jela kao što su ćufte i faširane šnicle čini mnogo ukusnijim i sočnijim.

Postoji mnogo načina na koje možete pripremiti mleveno meso, a svaka domaćica ima svoju tajnu kako da bude što ukusnije i sočnije.

Već smo sa vama podelili trikove nekih iskusnih domaćica koje u meso dodaju puter, krompir, skrob… Iako su svi ovi saveti korisni, predlažemo vam još jedan koji vas neće koštati puno.

Svinjska mast poboljšava kvalitet mesa, ali i daje posebnu aromu, pa samim tim i jela od mlevenog mesa će biti mnogo lepša. Najbolje je ako koristite svežu mast. Ako se pitate šta je to, evo i objašnjenja. Svežu svinjsku mast skidate sa mesa koje ćete peći ili pržiti i odvajate u kese. Čuvate u zamrzivaču dok vam ne zatreba za mleveno meso, ali pre dodavanja u smesu ona se prvo samelje. Ako nemate svežu mast, slobodno koristite i kupovnu, kao što je ona za kuvanje.

Mast možete da dodate i u smesu za riblje kotlete.

(Stvar ukusa)

