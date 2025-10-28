U palentu dodajte 1 sastojak – biće savršeno kremasta i ukusna, a svi pitaju za recept i uvek traže još.

Nećete verovati kakav ukusan obrok možete napraviti od palente! Donosimo vam jedan recept i otkrivamo tajni sastojak koji je čini tako neodoljivom.

Palenta, tradicionalno i jednostavno jelo, može postati prava gurmanska poslastica uz jedan tajni sastojak koji joj daje poseban ukus i miris. Brzo, lako i ukusno – ovo je doručak koji će osvojiti svačije nepce.

Brzi doručak koji svi vole

Proja je možda najpoznatije jelo od kukuruznog brašna, ali palenta zauzima visoko mesto na listi omiljenih brzih doručaka. Njena jednostavna priprema i bogat ukus čine je nezaobilaznom u mnogim domaćinstvima.

Tajna je u sastojcima

Osnovna palenta je sama po sebi ukusna, ali uz dodatak samo nekoliko sastojaka može postati pravi delikates. Ovaj recept uključuje proprženu i sitno sečenu slaninu koja daje poseban miris i ukus, uz dodatak mrvljeniog sira koji je kao sastojak čini još ukusnijom.

Sastojci:

– 500 g palente

– 100 g sitno seckane slanine

– 1,5 l vode

– 1 kašika masti

– 150 g sira

– 1/2 kašičice soli

– ulje po potrebi

Priprema:

Sipajte vrlo malo ulja na dno šerpe, pa kad se ugreje, na njemu propržite sitno seckanu slaninu. Potom je izvadite i stavite na papirni ubrus, koji treba da upije višak masnoće.

Zatim nalijte vodu u šerpu, pa dodajte mast i so i zagrejte do ključanja. Nakon toga sklonite s vatre i smanjite temperaturu na tihu do srednju (nikako najvišu).

Sipajte palentu malo po malo, uz mešanje, pa vratite na šporet i neprestano mešajte sve dok se ne zgusne.

Potom umešajte prženu slaninu i mrvljeni tvrdi sir, sve dobro promešajte, pa sipajte u činije ili tanjire u kojima ćete servirati palentu. Možete ukrasiti listićima slanine po želji.

Prijatno i javite nam kako vam se svideo recept za ovaj super doručak!

(espreso.rs)

