U palentu uvek dodajte 1 poseban sastojak – biće savršeno kremasta i ukusna, a svi pitaju za recept i uvek traže još.

Nećete verovati kakav ukusan obrok možete napraviti od palente! Donosimo vam jedan recept i otkrivamo tajni sastojak koji je čini tako neodoljivom.

Palenta, tradicionalno i jednostavno jelo, može postati prava gurmanska poslastica uz jedan tajni sastojak koji joj daje poseban ukus i miris. Brzo, lako i ukusno – ovo je doručak koji će osvojiti svačije nepce.

Palenta – brzi doručak koji svi vole

Proja je možda najpoznatije jelo od kukuruznog brašna, ali palenta zauzima visoko mesto na listi omiljenih brzih doručaka. Njena jednostavna priprema i bogat ukus čine je nezaobilaznom u mnogim domaćinstvima.

Tajna je u sastojcima

Osnovna palenta je sama po sebi ukusna, ali uz dodatak samo nekoliko sastojaka može postati pravi delikates. Ovaj recept uključuje proprženu i sitno sečenu slaninu koja daje poseban miris i ukus, uz dodatak mrvljeniog sira koji je kao sastojak čini još ukusnijom.

Sastojci:

– 500 g palente

– 100 g sitno seckane slanine

– 1,5 l vode

– 1 kašika masti

– 150 g sira

– 1/2 kašičice soli

– ulje po potrebi

Priprema:

Sipajte vrlo malo ulja na dno šerpe, pa kad se ugreje, na njemu propržite sitno seckanu slaninu. Potom je izvadite i stavite na papirni ubrus, koji treba da upije višak masnoće.

Zatim nalijte vodu u šerpu, pa dodajte mast i so i zagrejte do ključanja. Nakon toga sklonite s vatre i smanjite temperaturu na tihu do srednju (nikako najvišu).

Sipajte palentu malo po malo, uz mešanje, pa vratite na šporet i neprestano mešajte sve dok se ne zgusne.

Potom umešajte prženu slaninu i mrvljeni tvrdi sir, sve dobro promešajte, pa sipajte u činije ili tanjire u kojima ćete servirati palentu. Možete ukrasiti listićima slanine po želji.

Prijatno i javite nam kako vam se svideo recept za ovaj super doručak!

