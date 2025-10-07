Koji sastojak se dodaje u testo da peciva budu ukusnija i mekša? Iskusni pekari otkrili fantastičan trik!

Puter se dodaje u testo da sva peciva budu mekša i ukusnija.
Postoje razni recepti i trikovi za različite vrste testa koji omogućavaju i ne tako iskusnim domaćicama da naprave ukusan hleb, pecivo…
Iskusni pekari su otkrili šta oni dodaju u testo kako bi ono imalo savršen ukus i teksturu.
Reč je o sastojku koji svi imaju kod kuće, a to je puter.
Puter se često nalazi u sastojcima za testo, ali ga nikada niste dodavali na ovaj način. Obično se dodajte puter u komadu sobne temperature ili istopljeni puter, a mi vam savetujemo da ga malo pržite pre dodavanja u testo.
Šta treba da uradite?
Stavite puter u tiganj i kada se istopi pržite ga još 7-8 minuta i sve vreme mešajte. Zatim ga sipajte u neku posudu i ostavite da se ohladi. U testo dodajte dobijenu smesu i lepo umesite. Peciva će biti neverovatno ukusna i mekana.
Bonus trikovi
- Dodaj kašičicu meda u testo, poboljšava ukus i mekoću.
- Premaži pecivo mlekom ili jajetom pre pečenja, dobiće sjajnu, mekanu koricu.
- Pokrij pečeno pecivo krpom dok je toplo, zadržava vlagu i sprečava sušenje.
