U testo za krofne dodajte samo 1 sastojak: Biće lepše i mekše nego ikad, a ostaju sveže i trećeg dana

Ovo su trikovi za najbolje domaće krofne, meke i mirisne. Kad ih pravite u testo za krofne dodajte samo jedan sastojak, uvek uspevaju.

Verovatno vam se dešavalo da krofne ili upiju previše ulja ili ne budu dovoljno sočne i hrskave. Očigledno je da imate neki propust u pripremi, a danas vam otkrivamo pet koraka koje, ukoliko do detalja ispoštujete, nema nikakve bojazni da krofne ne ispadnu baš kao iz najbolje pekare.

Savršena krofna je lagana, mekana i ima hrskavu koru. Testo treba da bude mekano i ne previše slatko, a evo i kako da postignete da vam one postanu upravo takve.

Šta treba uraditi da krofne budu mekane i mirisne

1. Sastojci na sobnoj temperaturi

Ukoliko pripremate krofne u kuhinji, svi sastojci trebalo bi da budu na sobnoj temperaturi. Vodite se time kada rešite da pripremate krofne, pa na vreme izvadite sve sastojke iz frižidera kako bi se delimično ugrejali i omogućili vam lakšu pripremu.

Izvadite sve sastojke na vreme iz frižidera da bi krofne imale savršenu formu

2. Testo mora da se udvostruči

Profesionalni pekari kažu da je tajna u tome da testo za krofne pripremite uveče i potom ga za prvo narastanje držite u frižideru. Tako će sporije, ali duže narastati, što će omogućiti da se ukus mnogo bolje razvije. Testo mora da se udvostruči, a ukoliko se to nije dogodilo, ostavite ga još. Ako se uopšte ne udvostruči, dobićete gusto, gumenasto testo koje neće tokom prženja postati vazdušasto.

3. Kašika rakije u testo

Tajne dobrih kuvara nalažu da u kompletnu smesu dodate i kašiku rakije. Alkohol iz rakije će dovesti do toga da će krofne upiti manje masnoće. Ukoliko ne volite rakiju, dodajte kašiku votke ili ruma, u zavisnosti kakav šmek želite da dobijete.

4. Ulje na temperaturi od oko 180 stepeni

Količina ulja mora biti izdašna, krofne moraju da plivaju, ali ne i da dotaknu dno čim ih ubacite da se prže. Savršena temperatura za prženje krofni je oko 180 stepeni. Manja temperatura nateraće krofne da upiju ulje, umesto da se prže, a na višoj će zagoreti pre nego što stignu da se isprže. Ako nemate kuhinjski termometar, isprobajte temperaturu ulja tako što ćete ubaciti prstohvat brašna. Ako počne da cvrči, temperatura je prava. Nakon prženja, krofne stavite na kuhinjski papir koji će upiti višak ulja.

5. Nemojte staviti u tiganj previše krofni

Nemojte stavljati previše krofni u tiganj odjednom jer će temperatura ulja pasti i krofne će upiti previše masti. Upravo zato ćete imati utisak da su vam krofne suviše „teške“ i masne.

Savet: Preostale krofne čuvajte u papirnoj kesi ili kartonskoj kutiji. Ako ćete ih staviti u plastičnu kutiju, ona mora biti obložena papirnim ubrusima koji će upiti vlagu, tako će krofne duže ostati hrskave.

