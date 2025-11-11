U testo za proju ubacite samo 2 tajna sastojka: Neće se mrviti i duže će ostati sočna i sveža

Ubacite pavlaku i pšenično brašno u testo za proju i rešite se mrvljenja! Proja će vam biti sveža i sočna i sutradan!

Svi znaju za kukuruzno brašno, ali u testo za proju idu 2 tajna sastojka. Oni su razlog što proja ostaje sočna i sveža, danima, a mrvljenje je nemoguće!

Proja je starinsko jelo koje se sprema jednostavno i od jeftinih sastojaka koje ima svaka kuća, pa se spremala često i u ratnim vremenima i periodima oskudice. Osnovi sastojci su kukuruzno i pšenično brašno, kisela voda i ulje. Ono što je najbitnije jeste da dobijete mekanu proju koja se neće mrviti i koja će duže ostati sveža.

Otkrivamo vam 8 saveta za najmekšu, najvazdušastiju proju koja se ne mrvi.

1. Koristite grubo mleveno kukuruzno brašno

Osnova svake proje jeste kukuruzno brašno. Za još bolji ukus, potražite grubo mleveno kukuruzno brašno jer ono sadrži klicu i ljusku, pa ćete dobiti ukus nalik mekanom hlebu od celog zrna. Ali, ukoliko pravite proju sa grublje mlevenim kukuruznim brašnom, trebalo bi uvek da je stavljate u frižider i zamrzivač.

2. Koristite belo kukuruzno brašno

Iako mnogi biraju žuto kukuruzno brašno, to je ipak greška koja može uticati na ukus. Belo kukuruzno brašno pravi se od istih delova biljke kao i žuto, ali ima finiji i suptilniji ukus.

3. Dodajte cela zrna kukuruza

Poboljšajte ukus i teksturu proje tako što ćete dodati cela zrna kukuruza. Za početak možete dodati pola šolje kukuruza.

4. Obavezno dodajte pšenično brašno

Važno je da pored kukuruznog uvek koristite i pšenično brašno u preporučenim količinama. Pšenično brašno je vrlo važno vezivo, a ukoliko ga ne dodajete ili koristite male količine rizikujete da vam se proja mrvi i bude suvlja.

5. Dodajte pavlaku

Sledeći put kad budete pravili proju obavezno dodajte i pavlaku. Pavlaka sadrži mlečne kiseline koje omekšavaju proju. Tekstura će biti mnogo bolja i mekša jer pavlaka omogućava „povezivanje“ svih sastojaka. Da biste ublažili kiselkast ukus, možete dodati i malo vanile u prahu.

6. Ubacite malo majoneza za mekšu teksturu

Dodavanje ulja ili druge masti ključno je kako se proja ne bi mrvila. Mast zadržava vlažnost u proji čineći je mekom. Možete staviti komadić putera na prh proje kad je izvadite iz rerne. Drugi trik sastojak, pored pavlake, jeste majonez. Majonez je kombinacija ulja, žumanca i šećera koja će omekšati proju i omogućiti joj da ostane meka duže vreme.

7. Ostavite proju da odstoji pre pečenja

Pre nego što ispečete proju, obavezno je ostavite da odstoji bar 10 minuta. Za to vreme će se gluten u brašnu „opustiti“, što će učiniti proju još mekšom. Još jedan koristan savet jeste da pomešate kukuruzno brašno i jogurt (ili pavlaku) nekoliko sati pre spremanja, kako bi zrna omekšala.

8. Ne secite proju dok je vruća

Poslednji, ali veoma važan korak jeste rezanje proje. Koliko god bili gladni, izbegnite rezanje čim izvadite proju iz rerne. Ostavite da odstoji bar 15 minuta jer u proji još uvek ima pare od toplote. Ukoliko je odmah isečete, ona će nestati, a proja biti suva. Ovo je posebno važno za središnji deo koji se poslednji ispeče.

