U testo za uštipke dodajte 1 sastojak: Neće upiti ni kap ulja i biće mekani kao duša

Stari trik sprečava da uštipci upiju ulje – dodajte ga u testo za uštipke i uživajte u laganom, penastom pecivu.

Prženo testo, kao što su uštipci ili mekike, omiljen je izbor domaćica za jutarnji ili večernji obrok – mirisno, toplo i neodoljivo. Ipak, ono što mnoge muči jeste višak ulja koji ova peciva upijaju, ostavljajući osećaj težine i masnoće. Ali postoji jednostavno rešenje koje menja sve! Stari trik koji su još naše bake koristile.

Rezultat? Lagani, mekani, penasti uštipci koji se tope u ustima, a ne u tiganju.

Međutim, postoje dva jednostavna trika koja će vam pomoći da vaše prženo testo ne upije ni kap masti ili ulja.

Prašak za pecivo ili soda bikarbona

Jedan od načina za pripremanje idealnih uštipaka i mekika je upotreba sode bikarbone ili praška za pecivo, koje ćete prosejati zajedno sa brašnom. Na taj način testo neće upijati višak masnoće kod prženja u dubokom ulju.

Da uštipci i mekike ne bi bili masni, ulje u kome ćete ih pržiti trebalo bi da bude dobro zagrejano. Kada je ulje dovoljno zagrejano, ono u trenutku zatvara testo i ne dozvoljava mu da upije višak masnoće.

Rakija

Proveren način da testo koje pržite ne upije mnogo ulja ili masti jeste da dok mesite testo u njega dodate čašicu rakije. Kada umutite brašno, jaja, mleko i ostale sastojke koje koristite za pripremu, u sve to dodajte čašicu rakije.

Uštipci neće pokupiti ni kap masnoće. Ovo je stari trik koje su još naše bake koristile, ali danas je pomalo zaboravljen. Ne morate da brinete jer se ukus rakije uopšte neće osetiti, a poslužiće da testo ne bude previše masno. Ukoliko ipak želite da dodate aromu testu, a u isto vreme iskoristite trik sa alkoholom, možete dodati istu meru ruma.

Ako ste se ikada pitali kako da prženo testo bude lagano, nemasno i penasto, rešenje se krije u starim trikovima koje su koristile još naše bake. Bilo da birate sodu bikarbonu, prašak za pecivo ili čašicu rakije, svaki od ovih sastojaka ima moć da promeni teksturu i ponašanje testa tokom prženja.

Ključ je u tome da ih dodate u testo za uštipke pre nego što ga stavite u vrelo ulje – jer upravo tada dolazi do magije: spolja hrskavo, iznutra mekano, a bez viška masnoće. Isprobajte ove trikove i uživajte u uštipcima koji se tope u ustima, a ne u tiganju.

