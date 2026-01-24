U testo za uštipke dodajte 1 sastojak: Neće upiti ni kap ulja i biće vazdušasti kao oblak

Najmekše testo ikada! Uz tajni trik naših baka uštipci će biti vazdušasti kao oblak, a neće upiti ni kap ulja.

Prženo testo, kao što su uštipci ili mekike, čest su izbor domaćica za jutarnji ili večernji obrok. Ipak, ono s čim se često suočavaju i što ne znaju kako jednostavno da reše jeste višak masti ili ulja koje upiju ova peciva.

Međutim, postoje dva jednostavna trika koja će vam pomoći da vaše prženo testo ne upije ni kap masti ili ulja.

Prašak za pecivo ili soda bikarbona

Jedan od načina za pripremanje vazdušastih uštipaka i mekika je upotreba sode bikarbone ili praška za pecivo, koje ćete prosejati zajedno sa brašnom. Na taj način testo neće upijati višak masnoće kod prženja u dubokom ulju.

Da uštipci i mekike ne bi bili masni, ulje u kome ćete ih pržiti trebalo bi da bude dobro zagrejano. Kada je ulje dovoljno zagrejano, ono u trenutku zatvara testo i ne dozvoljava mu da upije višak masnoće.

Rakija

Proveren način da testo koje pržite ne upije mnogo ulja ili masti jeste da dok mesite testo u njega dodate čašicu rakije. Kada umutite brašno, jaja, mleko i ostale sastojke koje koristite za pripremu, u sve to dodajte čašicu rakije.

Uštipci će biti vazdušasti kao oblak, a neće pokupiti ni kap masnoće. Ovo je stari trik koje su još naše bake koristile, ali danas je pomalo zaboravljen. Ne morate da brinete jer se ukus rakije uopšte neće osetiti, a poslužiće da testo ne bude previše masno. Ukoliko ipak želite da dodate aromu testu, a u isto vreme iskoristite trik sa alkoholom, možete dodati istu meru ruma.

