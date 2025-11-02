Pasulj je među omiljenim jelima Srba, i svako ima svoj mali trik koji mu olakšava da ga pripremi.

U vodi, nikako – pasulj pre kuvanja bolje potopite u ovu jednu namirnicu.

Pasulj je među omiljenim jelima Srba, i svako ima svoj mali trik koji olakšava da se pripremi čuveni vojnički pasulj ili posni prebranac.

Ipak, zbog jedne materije koja se nalazi u njemu, pasulj može da stvori probleme s varenjem.

Mahunarke, orašasti plodovi, žitarice i semenke spadaju u zdrave namirnice, ali mogu biti veoma štetne za organizam zbog fitinske kiseline.

Ova kiselina vezuje važne elemente kao što su bakar, magnezijum, jod, gvožđe i cink. Kao rezultat toga, oni se izlučuju iz tela pre vremena, odnosno pre nego što donesu bilo kakvu korist našem organizmu.

Digestivni trakt ne sadrži „barijeru“ koja će zaštititi od fitinske kiseline koja sprečava organizam da apsorbuje minerale, belančevine i masti. Posledica je deficit važnih nutrijenata, koji će dalje uzrokovati probleme mišićno-koštanog, imunološkog i probavnog sistema. Fitinska kiselina je jedan od najčešćih uzroka anemije usled nedostatka gvožđa kod vegetarijanaca, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), istakla je endokrinolog Zuhra Pavlova.

Koje namirnice su bogate fitinskom kiselinom

Među namirnicama koje sadrže veliku količinu fitinske kiseline, endokrinolog je izdvojila ovas, pirinač, pšenicu, sve žitarice, pasulj, sočivo, kikiriki, grašak i soju. Takođe, problematični su i neki od orašastih plodova kao što su lešnici, bademi i orasi. Velika količina fitinske kiseline nalazi se i u semenkama suncokreta, maka, lana, tikve i susama.

Sve ove namirnice sadrže veliki broj hranljivih materija koje su potrebne telu, uključujući vlakna, pa zato ne treba odustati od njih, kaže Pavlova.

Kako se osloboditi fitinske kiseline

Pavlova je navela nekoliko načina za neutralisanje ove kiseline. Jedan od njih je toplotna obrada. Ova metoda smanjuje sadržaj fitinske kiseline za 30-35 posto. Najbolji efekat se, pak, postiže potapanjem namirnice u vodu. Jedini nedostatak ove metode jeste što zahteva puno vremena, prenosi Novi.ba.

Na primer, smeđi pirinač će morati da se ostavi u vodi 12 sati, ovsene pahuljice 10-12 sati, beli pirinač devet sati, biserni ječam šest sati… Za bolje rezultate možete da dodate malo sirćeta ili limunovog soka u vodu.

Doktorka je predložila još jedan način koji pomaže da se neutrališe fitinska kiselina, a to je da se „problematične“ namirnice potope u surutku. Takođe, prilikom klijanja pasulja i žitarica, količina fitinske kiseline se smanjuje za otprilike pola. Kombinovana obrada namirnica je najbolji metod, kaže Pavlova. Ako se ista hrana prvo potopi, pa kuva ili peče, tako će se iz nje najviše „izbaciti“ fitinska kiselina.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com