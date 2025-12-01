Ubacite komadić ovog voća u tiganj, nećete ni osetiti miris dok pržite ribu

Prženje ili pečenje ribe često izaziva neprijatni mirisi i koji dugo ostaju. Ubacite komad jabuke dok pržite ribu i mirisi nestaju u trenu,

Ubacite komadić jabuke u ulje dok pržite ribu, nećete osetiti neprijatan miris. Jabuka ima sposobnost da upija mirise.

Prženje ili pečenje ribe često rezultira neprijatnim mirisom koji se širi prostorijom i zadržava se satima nakon kuvanja.

Iako to mnogima nije veliki problem, situacija može postati nezgodna ako morate da se spremite za izlazak nakon brzog ručka. Na sreću, blogerka Ana iz Lozice podelila je na svojim društvenim mrežama jednostavan trik koji će vam pomoći da zaboravite na taj neprijatan miris.

Sve što vam treba za ovaj trik je jabuka! Da, dobro ste pročitali. Ana je u kratkom videu objasnila kako stavljanjem nekoliko komada jabuke u ulje tokom prženja možete neutralisati intenzivan miris ribe. Jabuka ima sposobnost da upija mirise, tako da soba ostaje sveža i prijatna nakon kuvanja.

Ovaj trik je oduševio Anine pratioce, koji su potvrdili da zaista funkcioniše. Neki su u komentarima otkrili da već godinama koriste ovaj jednostavan trik, a za neke je to bilo pravo otkriće.

„Gde si bila ceo moj život, draga sestro?“, prokomentarisao je jedan pratilac.

Ana je svojim savetima pokazala da male stvari mogu napraviti veliku razliku. Sledeći put kada pržite ribu, isprobajte ovaj trik sa jabukom – to može postati deo vaše rutine kuvanja.

