Ubacite ovo u ulje dok pržite meso i više nikada neće prskati niti biti žilavo

Zaboravite na opekotine i masne mrlje! Otkriven je stari trik za prženje mesa bez prskanja koji garantuje sočan obrok i čistu kuhinju.

Prženje mesa bez prskanja nije mit, već zaboravljena veština koju su naše bake svakodnevno koristile.

Koliko puta ste se našli u situaciji da u strahu prilazite šporetu, držeći poklopac kao štit, dok vrelo ulje nekontrolisano leti na sve strane? Mnogi veruju da je to neizbežna cena ukusnog ručka, ali greše. Dok trošimo novac na skupa sredstva za čišćenje masnih pločica, rešenje nam sve vreme stoji nadohvat ruke.

Zašto nam ulje prska u lice?

Pre nego što otkrijemo rešenje, važno je razumeti neprijatelja. Stručnjaci i iskusni kuvari saglasni su u jednom: voda je glavni krivac. Kada kapljice vode sa mesa dođu u kontakt sa vrelim uljem, dolazi do burne reakcije koju svi mrzimo. Ipak, iskustva starih domaćica govore da postoji jednostavan način da se ova hemija „prevari“. Tajna leži u pripremi tiganja pre nego što meso uopšte dotakne dno. Ako želite savršeno prženje mesa bez prskanja, morate promeniti redosled poteza.

Zlata vredan sastojak iz vaše police

Verovali ili ne, magični prah koji sprečava haos u kuhinji je obična kuhinjska so. Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje – trenutku kada se ona dodaje. Stari zapisi lekara iz naroda sugerišu da so ima moć da upije višak vlage i stabilizuje temperaturu ulja. Da bi vaše meso bilo mekano kao puter, a šporet blistavo čist, pratite ove korake:

Dobro osušite meso: Pre pečenja, svaki komad mesa obavezno potapkajte papirnim ubrusom. Ovo je ključni korak koji mnogi preskaču.

Trik sa solju: U hladan tiganj sipajte ulje, a zatim odmah dodajte prstohvat soli. Pustite da se zagreju zajedno.

Temperatura: Meso spuštajte tek kada je ulje dovoljno zagrejano, ali ne i pregrejano.

Rezultat koji ostavlja bez daha

Kada primenite ovaj metod, primetićete da prženje mesa bez prskanja postaje vaša nova realnost. So na dnu tiganja stvara nevidljivu barijeru koja sprečava eksplozivne reakcije. Takođe, ovaj postupak pomaže da se na mesu brže formira ona neodoljiva, hrskava korica, dok unutrašnjost ostaje neverovatno sočna i meka, nikada žilava. Više nećete morati da ribate kuhinju satima nakon ručka.

Prženje mesa bez prskanja nije samo kulinarski savet – to je povratak miru i uživanju u kuvanju. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras ovim jednostavnim trikom i otkrijte zašto iskusne domaćice ovaj metod čuvaju kao najveću tajnu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com