Ubacite samo 1 kašiku ove namirnice u preliv: Musaka će biti toliko sočna da će svi tražiti parče više

Otkrijte kako se pravi sočna musaka koja se ne isušuje. Uz ovaj tajni sastojak u prelivu, vaš ručak će uvek biti mekan, bogat i ukusan.

Sočna musaka: Jedna kašika ovog dodatka pravi razliku

Pravljenje musake deluje jednostavno, ali rezultat često bude razočaravajući – suve ivice krompira i meso koje ispada iz slojeva.

Glavni razlog je preliv koji tokom pečenja ispari, umesto da poveže sastojke u mekanu celinu.

Sočna musaka zahteva dodatak koji zadržava vlagu i sprečava da krompir postane žilav.

Rešenje je u jednoj namirnici iz frižidera koja potpuno menja teksturu ovog tradicionalnog jela.

Zašto je sočna musaka izazov za svaku domaćicu

Krompir se tokom pečenja ponaša kao prirodni apsorber koji izvlači vlagu iz svega što ga okružuje.

Ukoliko je preliv baziran isključivo na mleku i jajima, visoka temperatura rerne će ga prebrzo isušiti pre nego što stigne da omekša meso.

Mnogi pokušavaju da poprave situaciju dodavanjem vode, ali to samo rezultira bljutavim ukusom i vodenastim dnom pleha.

Prava magija nastaje tek kada promenite samu gustinu tečnosti kojom zalivate slojeve krompira i mesa.

Tajna je u jednoj kašici kisele pavlake sa visokim procentom masti

Umutite samo jednu punu kašiku guste kisele pavlake (minimalno 20% mliječne masti) u vaš uobičajeni preliv.

Mlečne masti iz pavlake oblažu vlakna mesa i kriške krompira, stvarajući nevidljivi štit koji zadržava prirodne sokove unutra.

Kada se ovaj sastojak spoji sa 2 jajeta i 200ml mleka, dobijate bogatu emulziju koja ne isparava tako lako kao obična mešavina.

Na taj način nastaje sočna musaka koja ostaje mekana i sledećeg dana, bez onog neprijatnog osećaja suvoće pri svakom zalogaju.

Kako pravilno naneti preliv za maksimalan efekat

Da bi efekat bio potpun, preliv ne treba dodavati odmah na početku pečenja jer će jaja prebrzo koagulirati.

Pecite musaku pokrivenu folijom oko 30 minuta na 200 stepeni, dozvoljavajući mesu da pusti svoju masnoću.

Tek nakon toga prelijte jelo pripremljenom smesom i viljuškom blago razmaknite ivice kako bi tečnost prodrla do dna.

Vratite u rernu bez folije na još 15 minuta dok se ne formira prepoznatljiva zlatna kora koja krčka.

Ovaj postupak garantuje da će svaki nivo jela biti podjednako natopljen i termički savršeno obrađen.

SAVET Dok dinstate meso, dodajte pola šolje toplog bujona ili narendan paradajz. To stvara dodatni saft, pa će vaša sočna musaka biti podjednako dobra i sutradan.

Mali trikovi za vrhunski ukus tradicije

Debljina sečenja krompira igra veliku ulogu, pa se trudite da kolutovi budu ujednačeni, oko 3 milimetra.

Crni luk uvek dinstajte dok ne postane staklast i skoro providan pre nego što dodate mleveno meso.

Dodatak malo bibera i prstohvata suvog biljnog začina u sam preliv pojačaće ukus svake kriške krompira.

Najvažnije je da pustite gotovu musaku da „odmori“ bar 10 minuta van rerne pre serviranja.

Vreme odmora omogućava prelivu da se stegne, pa će sočna musaka izgledati savršeno na tanjiru, bez raspadanja.

Česta pitanja

Da li mogu koristiti neutralnu pavlaku za kuvanje?

Možete, ali kisela pavlaka daje specifičnu punoću i blagu kiselost koja bolje ističe ukus pečenog mesa.

Zašto mi preliv uvek ostane samo na vrhu?

Verovatno niste „izboli“ musaku viljuškom ili nožem pre prelivanja; tečnost mora fizički da prođe između slojeva.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com