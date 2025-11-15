Ubedljivo najbolji doručak: Sprema se baš lako, a ukus oduševljava svakog ko ga proba

Ubedljivo najbolji doručak na svetu? Sprema se baš lako, a ukus oduševljava svakog ko ga proba.

Svakog dana mnogima od nas ostaje stari hleb s kojim najčešće ne znamo šta ćemo. Ukoliko ne završi u tosteru najčešće se iskoristi za prženice koje mnogi vole, ali im je mana što su previše masne.

Ovo popularno jelo može da se napravi na malo drugačiji način i bez viška masnoće zato što se ne prži u dubokom ulju već peče u rerni. Prženice iz rerne sa sirom su brz, jeftin i ukusan doručak koji će vaši ukućani obožavati. Najbolje od svega je što se mogu praviti razne kombinacije, pa se u smesu sa sirom može dodavati sitno seckana šunka, pečenica, suvi vrati ili već ko šta voli. Kad se ispeku mogu se posuti sa šakom rendanog kačkavalja, a i ne mora. Najbolje se slažu uz čašu jogurta.

Recept za prženice sa sirom iz rerne. Bićete iznenađeni koliko su jednostavne za pripremu, a ukus je fantastičan.

Sastojci:

– 8 kriški starog hleba

– 300 g sira

– 2 jaja

– 200 ml mleka

Priprema:

Hleb iseći na kriške srednje debljine. U dubljem tanjiru umutiti 2 jaja, pa dodati sir koji se izgnječi kako bi se napravila kompaktna masa. Ukoliko koristite stariji sir, možete sipati malo mleka, tek toliko da dobijete ujednačenu smesu kojom ćete filovati kriške. Hleb umočiti u tanjir s mlekom, ali vodite računa da se ne natopi previše, bukvalno ga samo ubacite i okrenite u tanjiru, a potom natopljena parčad poređati u pleh sa papirom za pečenje. Na svaku krišku kašikom sipati prethodno napravljenu smesu od sira i jaja. Po želji u ovu smesu možete dodati seckanu šunku ili šta već volite. Sve ubaciti u rernu i peći 15 do 20 minuta na 200 stepeni dok korica ne postane zlatnožuta. Kad su prženice gotove možete ih posuti šakom rendanog kačkavalja ukoliko volite i vratite u vrelu rernu tek toliko da se sir istopi. Poslužiti uz čašu jogurta ili kiselog mleka.

Uživajte!

