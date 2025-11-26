Ukusniji od pirinča – delikates koji osvaja srca Srba, idealan uz meso i povrće

Otkrijte zašto je bolji od pirinča – praktičan, ukusan i savršen prilog uz meso, povrće i ribu, delikates koji osvaja srca mnogih.

Koliko puta ste se našli u dilemi šta da poslužite uz meso ili povrće, a da nije uvek isti pirinač? Srpska kuhinja voli raznovrsnost, ali često se vraćamo na rutinu. Zato sve češće na trpezi osvaja kus kus – lagan, hranljiv i ukusan prilog za koji mnogi kažu da je ukusniji od pirinča. Njegova jednostavnost i toplina čine ga pravim delikatesom za svaku priliku.

Ne traži komplikovanu pripremu, a rezultat je pun tanjir koji miriše na domaćinstvo. Ide uz sve – od nedeljnog ručka do brzog večernjeg obroka. Kus kus se lako uklapa u svaki ritam – bilo da kuvate za porodicu, spremate obrok unapred ili želite nešto toplo i utešno posle napornog dana. Njegova neutralna osnova prima začine, sosove i povrće kao da je stvoren za improvizaciju.

Zašto je bolji od pirinča?

Sitna zrnca kus kusa upijaju začine i sosove, pa svako jelo dobija puniji ukus.

Brzo se sprema – dovoljno je nekoliko minuta da bude gotov.

Bogat je vlaknima i hranljivim sastojcima, pa daje duži osećaj sitosti.

Savršeno se uklapa uz pečenu piletinu, ribu ili povrće.

Mali trikovi za savršen kus kus:

– Za laganiju varijantu, kombinujte kus kus sa povrćem poput tikvica, šargarepe ili brokolija.

– Ako želite jači ukus, dodajte malo maslinovog ulja, limuna ili domaćeg kajmaka.

– Može se poslužiti i kao samostalno jelo, uz salatu od paradajza i krastavca.

– Alternativa: bulgur ili proso, ali kus kus ostaje favorit mnogih domaćinstava.

Najčešća pitanja o kus kusu:

Da li je zdraviji od pirinča?

Da, jer sadrži više vlakana i daje duži osećaj sitosti.

Kako se sprema?

Jednostavno – prelije se vrelom vodom ili bujonom i začini po ukusu.

Može li se kombinovati sa ribom?

Naravno, posebno uz lososa ili pastrmku.

Da li je pogodan za vegetarijance?

Da, savršen je uz povrće i biljne proteine.

Ako tražite prilog koji je praktičan, ukusan i zdrav, kus kus je pravi izbor. Nije slučajno što ga mnogi doživljavaju kao ukusniji od pirinča – jer donosi toplinu domaće kuhinje, a istovremeno pruža novu dimenziju ukusa. Idealno uz meso i povrće, kus kus postaje jelo koje se pamti i rado ponavlja.

