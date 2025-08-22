Ukusniju turšiju sigurno još niste probali: Ljuto grožđe najbolje ide uz pečenje!

Ovakvo grožđe sigurno još niste probali, a idealno bi bilo da imate grožđe bez semenki. Međutim, bilo koje grožđe je dobro.

Ljuto grožđe je salata sa slatkasto-kiselkasto-ljutim notama. Sastoji se od grožđa i ljute paprike i u njemu uživaju svi koji vole ljutu hranu. Može da se jede kao salata ili kao prilog.

Ako ste ipak više za neki tradicionalniji ukus, pogledajte recept za turšiju.

Sastojci:

2 kg grožđa,

desetak malih ljutih paprika,

1 l vode,

2 dl sirćeta (običnog alkoholnog),

3 kašike šećera,

1,5 kašika soli,

na vrh kašičice vinobrana,

biber u zrnu, lovorov list, piment

Napomena:

U zavisnosti od veličine tegle ili posude u kojoj ćete praviti ovu turšiju od grožđa, može da se desi i da vam preostane kisele mešavine. Što bolje složite grožđe, odnosno što ima manje prostora između, to će vam trebati manje tečnosti. To ne mogu da kažem unapred, ali svkako je bolje da napravite više kiseline nego da vam zafali.

Ljute paprike dodajte koliko želite i volite i u zavisnosti da li koristite domaće male feferonke ili ekstra ljute čili paprike kao što su habanero, moruge ili nešto slično, a odlično se slažu sa grožđem zbog svog specifičnog voćnog mirisa.

Idealno bi bilo da imate grožđe bez semenki, ali bilo koje grožđe je dobro. Možete čak i mešati crno, crveno, belo, jedino što će crno grožđe obojiti i ono svetlo i sve će imati tamniju boju. Takođe mislim da je bolje neko krupnije grožđe sa tanjom ljuskom.

Priprema:

Grožđe operite i bobice skinite sa peteljke. Vodu zagrejte i dodajte u nju šećer, so i začine. Promešajte dok se sve ne otopi, skinite s vatre i kad se ohladi dodajte sirće, vinobran i/ili konzervans, promešajte i prelijte preko grožđa koje ste poslagali u čiste i sterilisane staklene tegle. Sve treba da pliva u tečnosti, odnosno voće ne sme da viri iznad tečnosti. Najbolje je da sve na kraju prekrijete mrežicom i pritisnete da grožđe ne ispliva, savetuju Kuvarancije.

Posudu zatvorite i ostavite nekoliko dana da se ukiseli. Koristite po potrebi. Zbog vinobrana, ne morate teglu držati u frižideru, dovoljno je neko tamnije i hladnije mesto, kao npr. špajz, ostava, plakar…

