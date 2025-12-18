Ulje vam prska na sve strane? Ubacite ovo u tiganj pre prženja i zaboravite na nered na šporetu

Da li vas izluđuje prskanje ulja po čistom šporetu? Otkrijte jednostavan trik sa sastojkom koji već imate. Zaboravite na opekotine i mrlje!

Prženje hrane ne mora da bude sinonim za masne fleke na pločicama i bolne opekotine na rukama. Postoji jedan jednostavan, besplatan trik koji su koristile naše bake, a koji će vas spasiti ribanja šporeta.

Koliko puta ste se našli u situaciji da želite da ispržite hrskave krompiriće ili sočnu ribu, ali vas sama pomisao na prskanje ulja i kasnije čišćenje kuhinje odvrati od te ideje? Umesto mirnog ručka, dobijate masnu radnu ploču i nervozu. Rešenje za ovaj problem ne zahteva skupe poklopce niti specijalne tiganje. Odgovor se krije u vašoj polici sa začinima – obična kuhinjska so je sve što vam treba da ukrotite vrelo ulje.

Kako zaustaviti prskanje ulja uz pomoć jednog sastojka?

Verovatno se pitate kako nešto tako jednostavno može da reši fizičku reakciju vrele masnoće. Trik je u pripremi tiganja pre nego što uopšte spustite hranu u njega. Kada stavite tiganj na vatru i sipate ulje, sačekajte trenutak, a zatim ubacite prstohvat soli dok je ulje još uvek mlako ili tek počinje da se zagreva. Tek kada se so sjedini sa dnom i ulje postigne željenu temperaturu, ubacite namirnice.

Ovaj jednostavan potez sprečiće ono neprijatno pucketanje i letenje masnoće na sve strane. So deluje tako što apsorbuje višak vlage koja je glavni krivac za eksplozivne reakcije u tiganju.

Zašto se uopšte dešava prskanje ulja?

Da biste razumeli zašto ovaj trik radi, važno je znati neprijatelja. Prskanje ulja se dešava kada voda (vlaga iz hrane ili sa opranog tiganja) dođe u kontakt sa vrelom masnoćom. Pošto voda i ulje ne mogu da se mešaju, a voda ključa na nižoj temperaturi od one na kojoj se prži hrana, ona se naglo pretvara u paru i doslovno „eksplodira“, noseći kapljice vrelog ulja sa sobom.

Dodavanjem soli na dno tiganja stvarate sloj koji upija te mikroskopske kapljice vode pre nego što one stignu da izazovu haos. Rezultat je mirno prženje i čista kuhinja.

Još jedan kec u rukavu: Trik sa brašnom

Ukoliko ste zaboravili da dodate so ili pržite nešto što ne bi trebalo da bude previše slano, postoji alternativa. Malo brašna može učiniti isto čudo. Postupak je sledeći:

Dobro osušite tiganj pre sipanja ulja (voda na tiganju je najgori neprijatelj).

Zagrejte ulje.

Pospite sasvim malu količinu brašna u vrelo ulje.

Ako brašno dobije zlatnu boju, temperatura je idealna i prskanje će biti minimalno.

Ovaj metod je posebno koristan kada pržite ribu ili povrće koje prirodno sadrži više vode.

Zlatna pravila za prženje bez stresa

Iako so i brašno pomažu, postoji nekoliko dodatnih koraka koje ne smete preskočiti ako želite potpunu sigurnost:

1. Uvek osušite namirnice: Pre nego što meso ili povrće stavite u tiganj, obavezno ih potapkajte papirnim ubrusom. Što manje vode unesete u tiganj, to je manje šanse za prskanje ulja.

2. Koristite dublje posude: Ako imate izbor, uvek birajte dublji tiganj ili šerpu za prženje. Zidovi posude će fizički zadržati većinu kapljica koje bi inače završile na vašoj odeći.

3. Ne pretrpavajte tiganj: Kada ubacite previše hladne hrane odjednom, temperatura ulja naglo pada, a hrana počinje da ispušta vodu umesto da se prži. To neminovno vodi do prskanja i lošeg ukusa hrane.

Vratite radost kuvanja

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se kuhinjom širi toplina i ukus koji svi obožavaju, bez straha da ćete narednih sat vremena provesti sa žicom za ribanje u ruci. Primenite ovaj jednostavan savet sa solju već danas.

Ne dozvolite da vas strah od nereda spreči da uživate u kulinarskim majstorijama. Isprobajte ovaj trik sledeći put kada pržite jaja ili meso i gledajte kako vaša kuhinja ostaje besprekorna!

