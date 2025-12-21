Ulje za prženje može biti kancerogeno. Test od 5 sekundi otkriva da li ga bacate ili koristite ponovo – zdravlje je važnije od štednje.

Pusti priče – ulje za prženje kad jednom pregori, više nije isto. Menja se, puni se štetnim jedinjenjima i može da bude kancerogeno. Ljudi često misle da je dovoljno da ga procediš i koristiš ponovo, ali to je trik koji samo vara oko. U stomaku i jetri se skuplja ono što ne vidiš.

Test od 5 sekundi – trik iz kuhinje

Nećete verovati koliko je lako. Uzmeš kašiku ulja, staviš na tanjir i pomirišeš. Ako vuče na garež ili ima težak miris – baci ga. Ako se lepi za kašiku i izgleda zamućeno, nema tu dileme, ide u kantu. Sve ovo proveriš za manje od 5 sekundi, a može ti sačuvati zdravlje.

Kako prepoznati da je ulje za bacanje

Tamna boja – znak da je pregorelo.

Dim pri zagrevanju – čim dimi pre nego što ubaciš hranu, gotovo je.

Gusti sloj – kad se ponaša kao lepak, znači da je puno otrova.

Provereno radi – čim vidiš ove znakove, nema štednje na pogrešnom mestu.

Zdravlje nema cenu

Znam, nekad je žao da se baci pola flaše, ali ponovno korišćenje ulja može da napravi ozbiljne probleme – od želuca do jetre, pa čak i da poveća rizik od raka. Bolje je da kupiš novo nego da rizikuješ. Ljudi često kažu da je to bacanje para, ali veruj mi, zdravlje je skuplje.

Pametan izbor za prženje

Ako voliš prženo, koristi ulje koje podnosi visoke temperature – rafinisano suncokretovo ili kikirikijevo. Nemoj da mešaš staro i novo, jer to opet pravi haos. Pravilo je jasno: jednom prženo ulje – jednom korišćeno. Tako ide ko podmazano, a ti mirno jedeš bez griže savesti.

Zaključak iz prakse

Ovo nije teorija, ovo je trik koji se koristi u svakoj kuhinji gde se vodi računa o zdravlju. Ulje za prženje može biti kancerogeno, zato ga testiraj za 5 sekundi i odluči – bacaj ili koristi. Nema sredine,a odluka je na vama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com