Umesto brašna dodajte ovo u zapršku: Jelo će biti mnogo ukusnije, a stomak vam neće biti nadut

Izbacite brašno! Dodajte ovaj sastojak u zapršku - jelo dobija savršenu gustinu, a posle ručka više nema nadutosti i gasova.

Svi volimo domaći pasulj, sarme i bogat gulaš, ali retko ko voli onaj pritisak i osećaj kamena u stomaku nakon ručka. Klasično pšenično brašno je glavni krivac za težinu i gasove koje osećate satima. Probajte jedan vrlo jednostavan kulinarski trik – umesto pšenice, stavite kukuruzni skrob u zapršku.

Dobićete savršenu gustinu, bogatiji ukus, a vaša probava će vam biti neizmerno zahvalna.

Zapržavanje jela predstavlja nezaobilazan korak u našoj tradicionalnoj kuhinji. Bilo da spremate mladi grašak, punjene paprike ili sarmu, bez odgovarajuće gustine jelo deluje vodnjikavo i prazno.

Međutim, pržena pšenica mnogima jako teško pada na želudac, izaziva gorušicu i nadimanje. Zato iskusne domaćice danas menjaju stara pravila i traže zdravije alternative.

Šta je najbolje dodati u zapršku?

Za savršenu teksturu jela bez nadutosti, umesto pšeničnog brašna u zapršku dodajte kukuruzni skrob (gustin) ili čisto pirinčano brašno. Ove namirnice lako se vare, a hrana dobija svilenkastu strukturu i mnogo bistriju, lepšu boju.

Ako se pitate zašto baš ove alternative rade znatno bolji posao, odgovor leži u načinu na koji se hrana razlaže u našem telu.

Obično belo brašno stvara lepljivu masu u crevima koja drastično usporava varenje. Sa druge strane, kukuruzni skrob reaguje potpuno drugačije i ne opterećuje digestivni trakt.

Zapravo, kako navodi studija objavljena u časopisu „Nutrients“, istraživanje o razlikama u varenju pšenice i pirinča jasno potvrđuje da pšenično brašno značajno pojačava nadutost i proizvodnju gasova u crevima.

Kako se pravilno stavlja gustin u zapršku

Kada rešite da izbacite pšenicu iz šerpe, postupak kuvanja se blago menja. Kukuruzni skrob se ponaša potpuno drugačije na visokim temperaturama i zahteva malo pažnje.

Ne smete ga pržiti na vrelom ulju kao klasično brašno, jer će se momentalno zgrudvati i zagoreti.

Uradite sledeće da biste dobili uvek savršen rezultat:

Pomešajte dve kašike gustina sa malo hladne vode u plitkoj posudi.

Energično mešajte dok ne dobijete glatku tečnost bez ijedne sitne grudvice.

Sklonite jelo sa vatre neposredno pred sam kraj kuvanja.

Lagano sipajte razmućeni skrob direktno u vreli lonac , uz neprestano mešanje varjačom.

, uz neprestano mešanje varjačom. Vratite šerpu na tihu vatru i kuvajte još tri do pet minuta.

Pirinčano brašno kao moćna alternativa

Ako niste ljubitelj gustina i želite onaj starinski način pripreme, pirinčano brašno predstavlja sledeći najbolji izbor. Karakteriše ga potpuno neutralan ukus i fantastično povezuje tečnost i masnoću.

Ako ga ubacite u zapršku, vaš gulaš će dobiti onaj prepoznatljivi kafanski, pun ukus, a stomak vam neće izgledati kao balon.

Ovu zamenu možete blago propržiti na ulju, potpuno isto kao i obično brašno, uz dodatak slatke aleve paprike i malo belog luka.

Mnogi prave početničku grešku pa misle da zdrave zamene menjaju aromu hrane. Istina je potpuno suprotna. Pošto pirinčano brašno i gustin nemaju onaj specifičan, težak miris sirove pšenice, arome povrća i mesa mnogo jače dolaze do izražaja.

Vaš nedeljni ručak ostaje apsolutno autentičan, samo postaje daleko lakši za konzumaciju.

Zašto je važno izbegavati pšenicu u zapršku

U tradicionalnoj domaćoj kuhinji, dinstano povrće i meso traže gustinu. Ipak, današnja pšenica se znatno razlikuje od one pre pola veka.

Sadrži znatno više specifičnih ugljenih hidrata koji brzo fermentišu u crevima i prave pravi haos u stomaku.

Prelazak na kukuruzni skrob ili pirinač predstavlja najjeftiniji i najbrži način da rešite problem loše probave, a da se pritom ne odreknete omiljenih kuvanih obroka.

Svi za stolom će redom tražiti tanjir više, a vi ćete konačno prodisati nakon ručka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com