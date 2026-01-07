Umesto kisele vode, dodajte jedan sastojak u testo za palačinke: Biće vazdušastije i mekše nego ikad

Kako bi baš svaki put palačinke ispale savršene, u smesu bi trebalo dodati malo sode bikarbone umesto kisele vode.

Za ukusne, mekane i sočne palačinke potreban je dobar recept, odnosno dodavanje nekih tajnih sastojaka u onu, već klasičnu recepturu – brašno, jaja, so/šećer i mleko.

Sastojci:

1 jaje

200 ml mleka

250 ml vode

200 gr brašna

prstohvat soli

1/4 kašičice sode bikarbone

2 kašike ulja

Ulje za premazivanje tiganja

Priprema:

Sve tečne sastojke sjedinite, pa dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Smesu dobro umutite tako da nema grudvica. Dodajte na kraju ulje, pa ponovo sve izmešajte.

Tiganj za palačinke zagrejte na maksimalnoj temperaturi, a onda je smanjite malo (7 od 9 podeoka). Pecite palačinke, ređajte ih jednu na drugu, a sud na kome su gotove palačinke poklopite. Tako će duže ostati tople, a sutradan će biti jednako mekane i ukusne.

Palačinke filujte slatkim ili slanim nadevom po želji.

