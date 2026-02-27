Caka profesionalaca koji koriste ovaj sastojak od koga meso uvek bude lepše i sočnije. Isprobajte već danas!

Umesto prezli u meso za faširane šnicle stavite ovaj sastojak, profesionalci tvrde da onda budu još ukusnije.

Faširane šnicle su jedno od onih jela koja nikada ne izlaze iz mode – jednostavne, zasitne i uvek omiljene na trpezi. Ipak, postoji mali trik koji ih može pretvoriti u pravo kulinarsko iznenađenje.



Profesionalni kuvari koriste drugi sastojak koji čini meso sočnijim.

Kada se prave faširane šnicle u mleveno meso dodaju se jaja i prezle, ali profesionalni kuvari koriste drugi sastojak koji čini meso sočnijim. Kako bi šnicle bile ukusnije i zdravije umesto prezli koristite seckane orahe.

Takođe, možete koristiti i kikiriki, bademe ili bilo koji orašasti plod. Meso će biti spolja hrskavo, a iznutra sočno. Kada krenete da pržite u tiganju ili pečete na roštilju, formiraće se korica koja će omogućiti da sav mesni sok ostane u šniclama.

Ako želite da vaše faširane šnicle budu posebne – zaboravite na prezle i probajte sa seckanim orasima ili drugim orašastim plodovima. Ovaj jednostavan trik profesionalnih kuvara učiniće da fašir šnicle bude neverovatno sočno iznutra, a spolja prijatno hrskave.

Uz to, šnicle će dobiti bogatiji ukus i postati zdravija varijanta omiljenog jela. Nakon što ih ovako pripremite, teško da ćete se ikada vratiti na stari recept.

Ovako pripremljene će biti savršenog ukusa i niko neće moći da im odoli.

