Bolja i od ruske i od mimoze: Ova uskršnja salata se prva pojede – a uopšte ne goji

Uskršnja salata koja je bolja od ruske: Ukusna, a ne goji

Priznajmo sebi, čim prođe post i stigne Vaskrs, naša trpeza postane pravo minsko polje za liniju i varenje.

Navikli smo da su zvezde trpeze teške majonezne bombe, ali ove godine jedna uskršnja salata preti da svrgne rusku i mimozu sa trona.

Nije tajna da se posle prazničnog ručka često osećamo tromo, a farmerke postanu neprijatno tesne već popodne.

Zato smo pronašli recept koji spaja ono najbolje iz naše tradicije sa potrebom da ostanemo lagane i pune energije.

Zašto je ova uskršnja salata postala apsolutni hit

Tajna je u savršenom balansu svežih namirnica i kremaste teksture koja ne dolazi iz litara teškog majoneza.

Dok ruska salata ima ogroman broj kalorija u samo dve kašike, ova varijanta koristi grčki jogurt i blagi namaz od sira.

Domaćice širom Srbije kažu da je ovo prva činija koja ostane potpuno prazna, jer osvežava nepce pored pečenja i jakih predjela.

Najbolje od svega je što se priprema za manje od 15 minuta, bez dugotrajnog seckanja i kuvanja brda povrća.

Detaljan recept: Sastojci koje treba da pripremite

Za ovaj kulinarski podvig biće vam potrebna sledeća lista namirnica koju verovatno već imate u svojoj kuhinji:

4 tvrdo kuvana jajeta (domaća bi bila idealna zbog boje žumanca)

2 veća sveža krastavca (oni daju potrebnu hrskavost i vodu)

1 veza mladog luka (obavezno koristite i onaj zeleni deo peraca)

200 grama barenog graška (može i onaj iz konzerve, samo ga dobro isperite)

300 ml gustog grčkog jogurta (on je baza za zdravi dresing)

100 g laganog krem sira (za dodatnu kremoznost bez težine)

1 kašičica senfa (za blagu pikantnost i bolji ukus)

Sveža mirođija, so i biber (začini koji prave razliku)

Korak po korak do savršenog ukusa

Pripremu počnite tako što ćete krastavce iseći na sitne kockice, posoliti ih i ostaviti 5 minuta da puste vodu, koju ćete potom odliti.

Jaja isecite na krupnije delove, a mladi luk na tanke kolutove kako bi se lepo rasporedio kroz celu činiju.

U posebnoj posudi sjedinite grčki jogurt, krem sir i senf dok ne dobijete potpuno glatku, vazdušastu smesu.

Ubacite povrće i jaja u dresing, lagano promešajte varjačom da jaja ostanu vidljiva i na kraju pospite bogato seckanom mirođijom.

Ova uskršnja salata je najukusnija kada se dobro ohladi, pa je ostavite u frižideru bar pola sata pre služenja.

Kako da salata ostane sveža satima

Mnoge žene prave grešku pa salatu začine solju previše rano, što uzrokuje da povrće pusti vodu i postane gnjecavo.

Savetujem vam da sos napravite ranije, a da ga sa povrćem sjedinite neposredno pre nego što gosti sednu za sto.

Čuvajte je u staklenoj posudi sa poklopcem, jer plastika može promeniti miris luka i mirođije.

Takođe, ako želite dodatnu aromu, u preliv možete narendati jedan manji koren celera koji se odlično slaže sa jajima.

KORISTAN SAVET

Da biste dobili maksimalno kremast efekat bez masnoće, u grčki jogurt umešajte pola izgnječenog avokada. On će dati salati „puterast“ ukus i prelepu boju, a niko neće primetiti da unutra nema ni grama majoneza.

Može li ova salata da stoji do sutradan?

Može, ali je najbolje konzumirati je u roku od 24 sata zbog svežeg krastavca i mladog luka koji mogu da omekšaju.

Čime zameniti mirođiju ako je ukućani ne vole?

Svež peršun ili vlašac su odlična alternativa koja će zadržati tu potrebnu dozu svežine.

Da li je ova salata pogodna za hrono ishranu?

Apsolutno, ukoliko koristite dozvoljene mlečne proizvode, ona je savršen izbor za zdrav i lagan obrok u prepodnevnim časovima.

