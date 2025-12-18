Uspeva baš svaki put: Engleski kuvari otkrili trik savršenog pečenog krompira

Krompir je jedna od najzastupljenijih namirnica u kulinarstvu, jer ne samo da kilogram ne košta mnogo. Od ovog povrća mogu da se prave najrazličitija jela, od priloga, glavnih jela, supa, salata…

Naravno, svi ga vole kao prilog, a najpopularniji je spremljen kao pečeni krompir ili pomfrit. Sigurno vam se često dešavalo da pečeni krompir ne ispade uvek dobro, tj. nema zlatnu i hrskavu koricu, a mekanu unutrašnjost. Mnogi pomisle da je to do rerne ili da nisu dovoljno dugo pekli. Često ove stvari ne predstavljaju problem, a engleski profesionalni kuvari otkrili su u čemu je tajna.

Kako do savršenog krompira?

Ako želite tu savršeno hrskavu koricu i mekanu unutrašnjost kod svakog pripremanja, onda krompir oljuštite i isecite. Zatim ga kuvajte nekih pola sata, a posle 13 minuta u šerpu dodajte i jednu kašiku sirćeta. Procedite krompir i ostavite da se ohladi, pa ga prebacite u tepsiju. Dodajte malo ulja, začine po želji, mleveni beli luk i dobro promešajte da se sve sjedini. Pecite u rerni na 180°C dok ne dobije zlatnu boju.Ovako pripremljen krompir je dostajan jelovnika svetskih restorana, a već sam izgled budi apetit.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com