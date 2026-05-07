Seljački uštipci bez jaja koji ne upijaju ni kap ulja, a unutra ostaju šuplji i mekani kao pamuk

Najbolji uštipci bez jaja koje ćete ikada probati! Vazdušasti, šuplji i mirisni, a zahvaljujući jednom triku, uopšte nisu masni.

Ovi uštipci bez jaja su spas kada vam je frižider prazan, a ukućani traže nešto toplo i domaće.

Mekani su kao duša, a unutra ostaju potpuno šuplji, što ih čini idealnim za sir ili džem.

Najbolje od svega je što ne upiju ni gram masnoće, pa prsti ostaju suvi nakon jela.

Kako se prave savršeni uštipci bez jaja

Tajna je u mekom testu koje mora da se zamesi sa mlakom vodom, malo šećera i prstohvatom soli.

Važno je da testo „odmori“ barem 15 minuta na toplom mestu kako bi se aktivirao kvasac.

Kada krene da narasta, nemojte ga previše mesiti, već samo lagano vadite kašikom.

Ključni sastojci za mekano testo

Za ovu meru vam treba oko 500 grama brašna, jedna kesica suvog kvasca i oko 300 ml vode.

Dodajte jednu kašiku rakije ili sirćeta u smesu, jer to je barijera koja ne dozvoljava ulju da prodre unutra.

Brašno obavezno prosejte, jer vazduh u njemu garantuje da će unutrašnjost biti šupljikava.

SAVET: Pre nego što spustite testo u tiganj, kašiku uvek umočite u hladnu vodu ili ulje – tako će smesa lakše skliznuti, a uštipci će dobiti onaj savršeni okrugli oblik bez muke.

Šta uraditi da uštipci ne budu masni?

Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne sme da se puši, jer će spolja izgoreti, a unutra ostati živi.

Pržite ih na srednjoj temperaturi i nemojte prepuniti tiganj kako se temperatura ulja ne bi naglo spustila.

Čim ih izvadite, stavite ih na papirni ubrus samo na par sekundi, mada uz trik sa rakijom za tim skoro da nema potrebe.

Koliko dugo treba da narasta testo?

Dovoljno je da smesa udvostruči svoju zapreminu, što obično traje između 20 i 30 minuta.

Ako žurite, posudu sa testom stavite u drugu posudu sa toplom vodom i proces će biti duplo brži.

Bitno je da u kuhinji nema promaje dok testo stoji, jer ono voli toplotu.

Da li se može koristiti prašak za pecivo umesto kvasca?

Može, ali tada uštipci neće biti toliko šuplji, već će imati teksturu sličnu hlebu.

U tom slučaju, testo ne mora da stoji, već se može pržiti odmah nakon mešanja.

Ipak, za onu pravu „seljačku“ mekoću, kvasac je uvek bolji izbor.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com